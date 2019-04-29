3600 ek gösterge heyecanı

TBMM, yerel seçim nedeniyle verdiği 2 aylık aranın ardından bu hafta çalışmalarına tekrar başlıyor. TBMM Genel Kurulu, çalışmalarına yarın start veriyor. Meclis'in ilk gündem maddelerinden biri 3600 ek gösterge düzenlemesi olacak. Meclis takvimine göre, Mayıs'ta gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlileri ile bu görevlerden emekli olmuş kişileri kapsaması beklenen düzenleme, emekli aylıklarını ve ikramiyelerini önemli oranda artıracak. Sendikalar, düzenlemenin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesini isterken, konuyla ilgili çok sayıda kamu personeli TBMM'ye dilekçe verdi. HEDEF BÜYÜTTÜLER DRONE TIMI HAZIR
- Ekonomi
- 29.04.2019
- Gazete
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