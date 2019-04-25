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3600 ek gösterge Mayıs’ta ’te! Memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak

Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması öngörülen 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs’ta gündemine gelmesi öngörülüyor. Düzenlemeyle 1.5 milyon memurun emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak.



Kamu personelinin 3600 ek gösterge beklentisiyle ilgili taslak çalışmaların yakında dönemde Meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim öncesinde 3600 ek göstergenin, Meclis çalışmalarına başladıktan sonra ilk gündeme gelecek konulardan olacağını açıklamıştı. Meclis takvimine göre, gelecek ay gündeme gelmesi öngörülen yeni düzenlemeye ilişkin Çalışma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Böylece memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak.

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