Yıllarca çalışan ve emeklerinin karşılığı olarak emekli maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar emekli maaşlarının ne zaman yattığını merak ediyor. Peki, SSK emekli maaşı ne zaman yatar? Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman? Emekli Sandığından maaş alanlar için tarihler neler? İşte, emekli maaş ödeme tarihleri... Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.