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  • 27.04.2019 10:14
  • Son Güncelleme: 27.04.2019 10:14

2019 Nisan ayı Bağ-Kur ları hangi gün yatar? Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar

Milyonlarca yatma günlerini hangi gün maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne zaman ödeme alacağını haberimizde belirttik. Ödeme takvimi belli olduğunda internette en çok araştırılan konulardan biri de tahsis numarası oluyor. Eğer emekli maaşı henüz bağlanmamışsa tahsis numarası da alınamıyor. Üç ayda bir olarak alınan maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; Cumartesiye denk geldiğinde ödeme Cuma, Pazar gününe rastladığında Pazartesi günü yapılır.

Yıllarca çalışan ve emeklerinin karşılığı olarak emekli maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar emekli maaşlarının ne zaman yattığını merak ediyor. Peki, SSK emekli maaşı ne zaman yatar? Bağ-Kur emekli maaşı ödemeleri ne zaman? Emekli Sandığından maaş alanlar için tarihler neler? İşte, emekli maaş ödeme tarihleri... Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alırlar.

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