12 milyon gence istihdam hamlesi

Hükümet ve iş dünyası 2.5 milyon istihdam için el ele verirken, 'Bölgesel Kariyer Fuarları' da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başladı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nda başlatılan fuarlar 12 milyon genç için fırsat kapısı olacak. Fuarlar üniversite öğrencilerini ve mezun gençleri iş dünyası ile buluşturuyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Salim Atay, fuarlara bin 300 şirketin katılacağını belirterek, "Tüm üniversitelerde kariyer merkezleri kurulacak. Gençlerin ne iş yaptığını, ne kadarının eğitimine uygun işler yaptığını bilmek zorundayız" dedi.
- Ekonomi
- 12.03.2019
- Gazete
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