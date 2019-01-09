Üniversiteliye 2 bin 425 TL

Üniversiteli gençler, bu yaz toplum yararına çalışıp, cep harçlığı elde edebilecek. İŞKUR'un yeni programı, öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını ve çalışma disiplini kazanmalarını amaçlıyor. Programa göre; üniversite öğrencileri Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında 3 ay süreyle çalışabilecek. Katılımcıya, günlük asgari ücret miktarının katılım sağlanan gün sayısı ile çarpımıyla ortaya çıkan miktar ödenecek. Toplum Yararına Programlar'ın uygulama süresi haftada 3 gün olmak üzere günlük 8 saat şeklinde düzenlendi. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için 67,36 lira ödenecek. 12 hafta boyunca 36 gün çalışan, 2 bin 425 lira harçlık elde edebilecek.