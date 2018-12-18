Kumbara tasarımı yarışmasında birinci Merve Cantürk

Vakıf Emeklilik tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Kumbara Tasarımı Resim Yarışması'nın ödülleri törenle verildi. Dereceye giren 5 yarışmacı ödüllerini Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı'nın elinden aldı. 7-10 yaş arası 4 bin 876 öğrencinin katıldığı yarışmada, İstanbul Özel Bilfen Esenşehir İlkokulu'ndan Merve Cantürk birinci oldu.
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