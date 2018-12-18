Bugünkü
Takvim

Kumbara tasarımı yarışmasında birinci Merve Cantürk

Kumbara tasarımı yarışmasında birinci Merve Cantürk
Vakıf Emeklilik tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Kumbara Tasarımı Resim Yarışması'nın ödülleri törenle verildi. Dereceye giren 5 yarışmacı ödüllerini Genel Müdürü Özgür Obalı'nın elinden aldı. 7-10 yaş arası 4 bin 876 öğrencinin katıldığı yarışmada, İstanbul Özel Bilfen Esenşehir İlkokulu'ndan Merve Cantürk birinci oldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriKumbara tasarımı yarışmasında birinci Merve Cantürk
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar