Ekonomist Prof. Dr. Kerem Alkin, 2019'da küresel ekonomik politik sistemin kendini yeniden şekillendireceğini, Türkiye'de ise yeni yılda risklerin ve fırsatların iç içe olacağını söyledi. Sinpaş'ın ev sahipliğinde Sinpaş Finans Şehir tanıtım ofisinde düzenlenen ve 2019'un ekonomik gündeminin masaya yatırıldığı toplantıda konuşan Alkin, "2019 yılı, 2018 kadar küresel anlamda Türkiye'yi ilgilendiren pek çok hususta tartışmaların, gerginliklerin ve arayışların devam edeceği bir yıl olacak. Dolayısıyla yüksek tansiyonlu yaşama alışmayla ilgili olarak bir beceri ortaya koymamız gerekiyor" dedi. Sinpaş Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin (İFM), Türkiye'nin ve bölgenin finans merkezi olacağını belirterek, "Sinpaş Finans Şehir de İFM'nin hemen yanı başında yükseliyor. Dolayısıyla, bölgede birkaç yıl sonra oluşacak toplumsal yapı, parayla, yatırım araçlarının ve ekonominin geleceğiyle iç içe olacak" şeklinde konuştu.
- Ekonomi
- 01.12.2018
- Gazete
‘Riskler ve fırsatlar iç içe olacak’
Ekonomist Kerem Alkin, küresel ekonomik politik sistemin yeniden şekilleneceği 2019’da, Türkiye’nin risklerin ve fırsatların iç içe olacağı bir dönem yaşayacağını söyledi.
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