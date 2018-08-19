Kobi’lere nefes kredisi

Hükümetin reel sektör temsilcilerini son dönemdeki kur artışı ve diğer gelişmelerden korumak için attığı adımlara bir yenisi daha eklendi. Ticaret Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Nefes Kredisi'nde üçüncü faza geçilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk olarak 2016'da uygulamaya konulan Nefes Kredisi ile piyasaya 5 milyar lira, 2018'in başında 7 milyar 500 milyon lira düşük faizli kredi imkanı sunulduğu hatırlatıldı. Ticaret Bakanlığı açıklamada Nefes Kredisi'nde üçüncü fazın kısa süre içerisinde başlatılacağını vurgulayarak,
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"TOBB, oda ve borsalarca yapılacak kaynak aktarımıyla kamu ve özel bankalarla güç birliğinde KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlanacaktır. Yeni dönemde Nefes Kredisi'nde yer alacak bankalarla müzakereler başlatılmış olup, projede yer alacak bankalar ve kredi şartları bu müzakereler sonucunda belli olacaktır. Bakanlığımız elindeki tüm araçları hızlı, etkili ve verimli bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine ve reel sektöre destek olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
MASAYA OTURULDU
"TOBB, oda ve borsalarca yapılacak kaynak aktarımıyla kamu ve özel bankalarla güç birliğinde KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlanacaktır. Yeni dönemde Nefes Kredisi'nde yer alacak bankalarla müzakereler başlatılmış olup, projede yer alacak bankalar ve kredi şartları bu müzakereler sonucunda belli olacaktır. Bakanlığımız elindeki tüm araçları hızlı, etkili ve verimli bir şekilde kullanarak ülke ekonomisine ve reel sektöre destek olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
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