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Son dakika... Emekliye çifte bayram! Emekli maaşlarını kim, ne zaman alacak?

Son dakika haberine göre emekliler ’na maaşları ve ikramiyeleri cebinde girecek. Maaşları bayram tatiline rastlayanlara da erken ödeme var. Peki emekli maaşlarını kim, ne zaman alacak? Kurban Bayram'ından önce hesaplara yatacak emekli maaşlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde....

Emekliye çifte bayram

Kurban Bayramı'na emekliler maaşları ve ikramiyelerini almış olarak giriyor. Bayram ikramiyesi dün SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına yatırıldı. Bugün de memur emeklileri bayram ikramiyesini alabilecek. Bu kapsamda tüm emeklilere bin lira ödenirken, vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınlarına hisseleri oranında ödeme yapıldı. Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emeklilere bayram müjdesi de geldi, erken maaş kararı alındı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre, ödeme günleri Kurban Bayramı tatiline rastlayan emekli ve hak sahiplerinin gelir ve aylıkları, 18 Ağustos Cumartesi gününden itibaren bankamatiklerden, 20 Ağustos Pazartesi günü ise bankalardan ödenecek.

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