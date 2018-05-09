Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Dumankaya ve FiYapı'da mağduriyet sona eriyor. İki firmada evleri yarım kalan 8 bin kişinin sorununu çözecek imzalar çok yakında atılacak. Fon yönetiminde bulunan Boydak Grubu'nun tesislerini gezen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, FiYapı ve Dumankaya'da mağdur insanlar olduğunu belirterek, "Çözüm için son aşamaya geldik. Yakın zamanda bir aksiyon alacağız. İnşaatı büyük bir Alman şirket tamamlayacak. 10 gün içerisinde imzaları atmış olacağız" dedi. Gülal, Dumankaya'nın dört, FiYapı'nın ise daha fazla projesinin yarım kaldığını vurgulayarak, toplam mağdur sayısının da 8 bin olduğunu söyledi.
Barış ERGİN
Barış ERGİN
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