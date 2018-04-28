3 ayda 5.1 milyon turist

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "İlk üç ayın rakamlarına göre Türkiye'ye Ocak-Şubat-Mart aylarında 5 milyon 138 bin yabancı ziyaretçi gelmiştir. Bu geçtiğimiz bütün yılların rekorudur" dedi. Turizm İstişare Kurulu Protokol İmza Töreni'nde konuşan Bakan Kurtulmuş, ilk 3 aylık turist rakamının geçtiğimiz yıla göre yüzde 36'lık bir artışı gösterdiği belirterek, "Türkiye turizmi doğru bir yolda ilerliyor, her şey Türkiye için. Hepimizin başarılarının arkasındaki ortak payda Türkiye'nin başarısıdır. Ortak çıkarımız Türkiye'dir" dedi. Rakamların bu yıl 40 milyon turisti Türkiye'de ağırlayacağımızı gösterdiğini vurgulayan Kurtulmuş, "Geçen yılın 26.5 milyar dolarlık turizm gelirini de bu yıl 32 milyar dolara çıkaracağız" diye konuştu.
GÜÇ BİRLİĞİ YAPILDI
Türk turizminin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sektörün sürdürülebilir gelişimi ve istikrarlı büyümesi için master plan oluşturma hedefiyle Turizm İstişare Kurulu'nu (TİK) hayata geçirdi. Turizm Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle kurulan TİK'i, 8 sivil toplum örgütü ile Türk Hava Yolları oluşturuyor. Bakan Kurtulmuş'un katıldığı törende atılan imzalar ile faaliyete geçen çatı örgüt görevini üstlenecek olan kurul, turist sayısı ve gelirinin artırılması için projeler üretecek. Sektörün sorunlarının çözümü için ortak akıl belirlenmesini sağlayacak.
OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Ramazan ayının başlaması, arkasından cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri ve üniversiteye giriş sınavları dolayısıyla Temmuz ayına sarkacak yaz tatili öncesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, 1 Mayıs tatilini değerlendirerek, tatil yörelerine akın ediyorlar. Biletler şimdiden tükendi" dedi. Yolculukların dün itibarıyla başladığını anlatan Yıldırım, Türkiye genelinde günlük 5 bin 200 sefer yapıldığını, tatil sürecinde ise ek seferlerle bu sayının 9 bine çıkarılacağını bildirdi.
GÜÇ BİRLİĞİ YAPILDI
Türk turizminin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları (STK), sektörün sürdürülebilir gelişimi ve istikrarlı büyümesi için master plan oluşturma hedefiyle Turizm İstişare Kurulu'nu (TİK) hayata geçirdi. Turizm Bakanlığı'nın yönlendirmesiyle kurulan TİK'i, 8 sivil toplum örgütü ile Türk Hava Yolları oluşturuyor. Bakan Kurtulmuş'un katıldığı törende atılan imzalar ile faaliyete geçen çatı örgüt görevini üstlenecek olan kurul, turist sayısı ve gelirinin artırılması için projeler üretecek. Sektörün sorunlarının çözümü için ortak akıl belirlenmesini sağlayacak.
OTOBÜS BİLETLERİ TÜKENDİ
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, "Ramazan ayının başlaması, arkasından cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimleri ve üniversiteye giriş sınavları dolayısıyla Temmuz ayına sarkacak yaz tatili öncesinde havaların ısınmasını fırsat bilen vatandaşlar, 1 Mayıs tatilini değerlendirerek, tatil yörelerine akın ediyorlar. Biletler şimdiden tükendi" dedi. Yolculukların dün itibarıyla başladığını anlatan Yıldırım, Türkiye genelinde günlük 5 bin 200 sefer yapıldığını, tatil sürecinde ise ek seferlerle bu sayının 9 bine çıkarılacağını bildirdi.
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