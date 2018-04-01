Düğüne altın ayarı

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla evlenmeye hazırlanan çiftler ilk adres olarak yine kuyumcuları seçerken, altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle alım tercihlerinde düşük ayar ve gramlı ürünlere yöneldi. Altın fiyatlarındaki artışa rağmen çiftler kuyum ürünlerinden vazgeçmese de alım alışkanlıkları altında çeyrekten grama, mücevherde 18 ve 22 ayardan 14 ayara, bilezikte 15-20 gramdan 10 grama kaydı. Tercihleri pahada daha hafif ürünlere kayan çiftler, en çok bin 250-bin 750 lira aralığındaki tektaş yüzükleri tercih ediyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.