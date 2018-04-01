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Yol Durumu
  1. Askerlik yapana erken emeklilik
  2. 7.5 milyar liralık nefes

e ayarı

Düğüne altın ayarı
Düğün sezonunun yaklaşmasıyla evlenmeye hazırlanan çiftler ilk adres olarak yine kuyumcuları seçerken, fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle alım tercihlerinde düşük ayar ve gramlı ürünlere yöneldi. Altın fiyatlarındaki artışa rağmen çiftler kuyum ürünlerinden vazgeçmese de alım alışkanlıkları altında ten grama, mücevherde 18 ve 22 ayardan 14 ayara, bilezikte 15-20 gramdan 10 grama kaydı. Tercihleri pahada daha hafif ürünlere kayan çiftler, en çok bin 250-bin 750 lira aralığındaki yüzükleri tercih ediyor.
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