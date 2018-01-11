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Yerli otoya spariş yağıyor

Yerli otoya spariş yağıyor
2021 yılında yollarda olması planlanan 'nin ilk yerli otomobili için şirketleşme çalışmaları son hızla sürerken, vatandaştan ve kurumlardan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sipariş yağdı. Bakan Faruk Özlü, "Hem kurumlardan hem de halkımızdan sayısız talep geliyor. Otomobil siparişi verdikleri gibi, projede de yer almak istiyorlar" dedi. Özlü, üretim için yer belirlenmediğini söyledi.

Hazal ATEŞ
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  • 11 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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