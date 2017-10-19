Yarışa yATırım

İngiliz yarış atlarının tayları satışa çıkıyor. 21 Ekim'de Adana Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenecek Safkan İngiliz Yarış Atı Müzayedesi, yurt içi ve yurt dışından pek çok alıcının katılımıyla yapılacak. Organizasyonda; Victory Gallop, Lion Heart, Cuvee, Kaneko, Perfect Storm gibi ünlü İngiliz safkan temsilcilerinin tayları 300 bin liraya varan fiyatla alıcı bulacak. Sadun Oktav tarafından geçtiğimiz yıl organize edilen Safkan İngiliz Yarış Atı Müzayedesi'nde satılan pek çok tay önemli yarışlarda birincilik etti. Oktav, müzayedede toplam 52 tay ve damızlığın satışa sunulacağını aktardı.
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