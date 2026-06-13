LGS heyecanı: 1 milyon öğrenci için maraton başladı | İlklerin senesi | Sonuçların açıklanacağı tarih
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav bugün tüm Türkiye'de ve yurt dışı merkezlerinde uygulanıyor. Toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin başvurduğu 2026 LGS'de bu yıl ilk kez talep eden adaylara özel beslenme paketleri dağıtılıyor. Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, yurt içinde 81 il ve yurt dışındaki sınav merkezlerinde toplam 1 milyon 22 bin 658 öğrencinin katılımıyla bugün gerçekleştiriliyor.
LGS'DE İKİ OTURUM
İki oturum halinde gerçekleştirilen LGS'nin ilk oturumu olan sözel bölüm sınavı saat 09.30'da başlıyor. Öğrencilerin Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soruyu yanıtladığı bu oturum saat 10.45'te sona eriyor.
Sözel bölümün tamamlanmasının ardından öğrenciler, 45 dakikalık bir mola sürecine geçecek. Adaylar bu süre zarfında okul bahçelerinde dinlenebilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.
LGS İKİNCİ OTURUM (SAYISAL) SAAT KAÇTA?
Verilen molanın ardından LGS'nin ikinci oturumu olan sayısal bölüm saat 11.30'da başlıyor. Öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği bu oturumda 80 dakika süre tanınacak. Sayısal oturum saat 12.50'de tamamlanacak ve LGS merkezi sınavı sona ermiş olacak.
TOPLAM 1 MİLYON 22 BİN 658 ÖĞRENCİ BAŞVURDU
MEB tarafından paylaşılan verilere göre, büyük sınav yurt içinde 81 il ve 920 ilçede 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülkede yer alan 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımı ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor.
OKULLARDA YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖNLEMLER VE İLK KEZ DAĞITILAN BESLENME PAKETİ
Sınavın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi amacıyla okullarda sınav salonları düzenlendi, sınıf numaralandırmaları yapıldı ve yönlendirme levhaları yerleştirildi. Temizlik ve hijyen çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü okullarda, öğrencilerin herhangi bir aksaklık yaşamaması için tüm tedbirler alındı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav güvenliğini artırmak amacıyla bazı sınav merkezlerinde ilk kez yapay zeka destekli kamera sistemleri kullanılıyor.
Bunun yanı sıra Bakanlık, bu yıl bir ilke daha imza atarak sınav arasında öğrencilerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere talep eden adaylara özel beslenme paketleri dağıtıyor. Dağıtılan beslenme paketlerinin içeriğinde ceviz, kuru üzüm, su ve protein bar yer alıyor.
2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 10 Temmuz'da "meb.gov.tr" internet adresi üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri adaylara posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da sonuçlarla birlikte aynı tarihte yayımlanacak.
Öğrenciler tercih işlemlerini 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Yerleştirme sonuçları ile boş kontenjanlar ise 5 Ağustos'ta kamuoyuna duyurulacak.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ile sonuç açıklama süreçleri de 5-14 Ağustos tarihleri arasında tamamlanacak.