LGS heyecanı: 1 milyon öğrenci için maraton başladı | İlklerin senesi | Sonuçların açıklanacağı tarih

OKULLARDA YAPAY ZEKA DESTEKLİ ÖNLEMLER VE İLK KEZ DAĞITILAN BESLENME PAKETİ

Sınavın sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi amacıyla okullarda sınav salonları düzenlendi, sınıf numaralandırmaları yapıldı ve yönlendirme levhaları yerleştirildi. Temizlik ve hijyen çalışmalarının titizlikle yürütüldüğü okullarda, öğrencilerin herhangi bir aksaklık yaşamaması için tüm tedbirler alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav güvenliğini artırmak amacıyla bazı sınav merkezlerinde ilk kez yapay zeka destekli kamera sistemleri kullanılıyor.

Bunun yanı sıra Bakanlık, bu yıl bir ilke daha imza atarak sınav arasında öğrencilerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere talep eden adaylara özel beslenme paketleri dağıtıyor. Dağıtılan beslenme paketlerinin içeriğinde ceviz, kuru üzüm, su ve protein bar yer alıyor.