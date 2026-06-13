Soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının sınav sonrası 14.00-15.00 saatleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor.

İlk oturumda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce'den 50 soru, ikinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri'nden 40 soru sorulacak.

Sınav Türkiye genelinde 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okul binasında, yurt dışında ise 8 ülkede 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

2026 LGS sınavı 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde yapılacak ve 1 milyon 22 bin 658 öğrenci katılacak.

Bu yıl 8'inci sınıf öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek LGS'nin ardından değerlendirme süreci başlayacak. Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile İngilizce testlerinden oluşan sözel oturumun saat 10.45'te sona ermesinin ardından, adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanmasını beklemeye başladı.

2026 LGS sınavı 13 Haziran Cumartesi günü iki oturum halinde gerçekleştirilecek ve 1 milyon 22 bin 658 öğrenci katılacak.

LGS 2026 SORU VE CEVAP ANAHTARLARI İÇİN BEKLEYİŞ BAŞLADI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 LGS merkezi sınavı, 13 Haziran Cumartesi günü iki ayrı oturum halinde uygulanacak. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler ve veliler, soru kitapçıkları ile cevap anahtarlarının yayımlanacağı duyuruları yakından takip edecek.

Türkiye genelinde yoğun katılımın beklendiği sınav sonrasında adaylar, doğru ve yanlış sayılarını hesaplayabilmek için özellikle sözel ve sayısal testlere ait resmi cevap anahtarlarının açıklanmasını bekliyor.

LGS'DE HANGİ DERSLERDEN KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavın ilk oturumu saat 09.30'da başlayacak. Bu bölümde öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. Adaylara bu oturum için 75 dakika süre verilecek.

Saat 11.30'da başlayacak ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak. Öğrenciler bu bölümde soruları yanıtlamak için 80 dakikalık süreye sahip olacak.

Sınav sonrası soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 14.00-15.00 saatleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanması bekleniyor.

MİLYONU AŞKIN ÖĞRENCİ SINAVA KATILACAK

Bakanlık verilerine göre 2026 LGS'ye 1 milyon 22 bin 658 öğrenci başvurdu. Sınav, Türkiye'de 81 il ve 920 ilçede bulunan 4 bin 244 okul binasında gerçekleştirilecek. Yurt dışında ise 8 farklı ülkede ve 11 sınav merkezinde uygulama yapılacak.

GEÇEN YIL CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANMIŞTI?

2025 yılında gerçekleştirilen LGS'nin ardından soru kitapçıkları ve cevap anahtarları aynı gün içerisinde erişime açılmıştı. Milli Eğitim Bakanlığı, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılan sınavın ardından saat 14.07'de ilgili dokümanları öğrencilerin kullanımına sunmuştu.

Bu nedenle 2026 yılında da soru ve cevap anahtarlarının sınavın tamamlanmasının ardından öğleden sonra, yaklaşık 14.00–15.00 saatleri arasında yayımlanması bekleniyor. Ancak kesin saat bilgisi Bakanlığın resmi duyurusuyla netleşecek.

İkinci oturumda Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden 40 soru sorulacak.

LGS SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

LGS'ye katılan öğrencilerin merakla beklediği sonuçlar, Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre 10 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Adaylar sonuçlarını Bakanlığın internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Sonuçların açıklanmasının ardından lise tercih süreci başlayacak ve öğrenciler puanları ile yüzdelik dilimlerine göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek.

(Görseller: AA, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim