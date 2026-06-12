Başkan Erdoğan’dan LGS’ye girecek öğrencilere başarı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın LGS’ye girecek öğrencilere başarılar dileyerek, “Rabb’im zihin açıklığı versin” mesajını paylaştı.
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın yapılacak LGS sınavına girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti.
- Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sınavın öğrenciler, aileler ve eğitim camiası için hayırlı olmasını temenni etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere başarı dileğinde bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
"RABB'İM ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN"
Başkan Erdoğan mesajında, sınavın öğrenciler, aileler ve eğitim camiası için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Erdoğan, "Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb'im zihin açıklığı versin." dedi.
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel