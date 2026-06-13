Sağlık Bakanlığından LGS öncesi ailelere ve öğrencilere mesaj

Aile ve öğretmenlerin anlayışlı ve destekleyici yaklaşımının öğrencilerin özgüvenini güçlendirdiği ve sınavların bireyin değerini belirlemediğinin hatırlatılması gerektiği vurgulandı.

Sağlıklı hayat merkezlerinde çocuk ve ergenlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunulduğu ve ailelere etkili iletişim yöntemleri konusunda rehberlik sağlandığı belirtildi.

Bakanlık, düzenli uyku, dengeli beslenme, fiziksel aktivite ve ekran süresinin sınırlandırılması gibi sağlıklı yaşam alışkanlıklarının sınav döneminde korunmasını önerdi.

Sağlık Bakanlığı, sınav dönemlerinde öğrencilerin kaygı yönetimi ve psikolojik hazırlığının akademik bilgi kadar önemli olduğunu bildirdi.

Yapılan değerlendirmede, sınav sürecinin yalnızca akademik bilgiyle ilgili olmadığına dikkat çekilirken, kaygının doğru yönetilmesinin öğrencilerin performansını doğrudan etkileyebileceği belirtildi. Bu kapsamda aileler ve öğretmenlere de önemli sorumluluklar düştüğü ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı, sınav dönemlerinde öğrencilerin kaygı yönetiminin akademik performansı doğrudan etkilediğini bildirdi.

SINAV KAYGISINA KARŞI KONTROLLÜ YAKLAŞIM ÖNERİSİ

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sınav dönemlerinin öğrenciler üzerinde hem akademik hem de duygusal baskı oluşturabildiği belirtildi. Belirli düzeyde hissedilen kaygının dikkat ve motivasyonu artırabileceği ifade edilirken, kontrol altına alınamayan kaygının ise odaklanma sorunlarına, özgüven kaybına ve çeşitli fiziksel belirtilere neden olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, öğrencilerin sınav sonucuna aşırı odaklanmaları, olumsuz ihtimaller üzerinde yoğunlaşmaları ve kendi yeterliliklerini sorgulamalarının kaygıyı artıran başlıca etkenler arasında yer aldığına dikkat çekildi.

Bakanlık, öğrencilerin planlı çalışma programı oluşturması, düzenli uyku alması, dengeli beslenme ve fiziksel aktivite yapmasının önemini vurguladı.

AKADEMİK HAZIRLIK KADAR PSİKOLOJİK HAZIRLIK DA ÖNEMLİ

Bakanlık, sınav başarısının yalnızca bilgi düzeyiyle sınırlı olmadığını belirterek, öğrencilerin dikkatlerini sürdürebilmeleri, motivasyonlarını koruyabilmeleri ve sınav kaygısını yönetebilmelerinin de sonuçlar üzerinde etkili olduğunu bildirdi.

Bu nedenle öğrencilerin çalışma programlarını planlı ve hedef odaklı şekilde hazırlamaları, zamanlarını verimli kullanmaları ve sürdürülebilir bir çalışma düzeni oluşturmalarının önem taşıdığı ifade edildi. Ayrıca sınava ilişkin kontrol duygusunun güçlenmesinin, kaygının azalmasına ve özgüvenin artmasına katkı sağladığı kaydedildi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çocuk ve ergenlere yönelik danışmanlık hizmetleri ile ailelere etkili iletişim ve ebeveyn tutumları konusunda rehberlik sunulduğu belirtildi.

SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARI ÖNE ÇIKIYOR

Sınav döneminde öğrencilerin fiziksel ve ruhsal sağlıklarını korumalarının büyük önem taşıdığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda düzenli ve yeterli uyku alışkanlığı sürdürülmeli, dengeli ve sağlıklı beslenilmeli, yeterli miktarda su tüketilmeli, ekran kullanım süreleri sınırlandırılmalı, düzenli fiziksel aktivitelere zaman ayrılmalı, günlük yaşam rutini mümkün olduğunca korunmalıdır. Ayrıca derin nefes alma, gevşeme egzersizleri, dikkat odağını mevcut göreve yöneltme ve olumlu içsel konuşmalar gibi yöntemler kaygının yönetilmesine destek olabilmektedir."

Aile ve öğretmenlerin anlayışlı ve destekleyici yaklaşımının öğrencilerin özgüvenini güçlendirdiği ve kaygı düzeyini azalttığı ifade edildi.

SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNDE DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Açıklamada, çocukluk ve ergenlik döneminin bireyin gelişiminde kritik bir süreç olduğuna dikkat çekilerek, sağlıklı hayat merkezlerinde çocuk ve ergenlere yönelik danışmanlık hizmetleri sunulduğu hatırlatıldı.

"Sağlıklı hayat merkezlerinde sunulan çocuk ve ergen sağlığı danışmanlığı kapsamında çocuk ve ergenlerin gelişim süreçleri izlenmekte, ruhsal ve sosyal iyilik hallerinin güçlendirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Ayrıca ailelere çocukların yaş dönemlerine uygun gelişim özellikleri, etkili iletişim yöntemleri ve sağlıklı ebeveyn tutumları konusunda rehberlik sağlanmaktadır."

Sınavların bireyin değerini belirleyen değil, bilgi ve becerileri değerlendiren bir araç olduğunun hatırlatılması gerektiği kaydedildi.

AİLE VE ÖĞRETMENLERİN DESTEĞİ BÜYÜK ROL OYNUYOR

Bakanlık açıklamasında, öğrencilerin sınav sürecinde ailelerinden ve öğretmenlerinden gördükleri desteğin psikolojik dayanıklılıklarını artırdığına da vurgu yapıldı. Anlayışlı, güven veren ve destekleyici bir yaklaşımın öğrencilerin özgüvenlerini güçlendirdiği belirtilirken, sınavların bireyin değerini belirleyen bir unsur olarak görülmemesi gerektiği ifade edildi.

Bakanlık, aile ve öğretmen desteğinin öğrencilerin sınav kaygısını azaltarak özgüven ve psikolojik dayanıklılıklarını güçlendirdiğini vurguladı.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Anlayışlı, destekleyici ve güven veren bir yaklaşım, öğrencilerin kendilerine olan inançlarını güçlendirmekte ve süreci daha sağlıklı yönetmelerine katkı sağlamaktadır. Öğrencilere sınavların bireyin değerini belirleyen bir unsur olmadığı, mevcut bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir araç olduğu hatırlatılmalıdır. Aile ve öğretmenlerden alınan destek, öğrencilerin sınav öncesi kaygı düzeylerinin azaltılmasına ve sınava psikolojik açıdan daha hazır hissetmelerine katkı sağlamaktadır."

(AA, Takvim foto arşiv)

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel