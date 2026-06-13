İstanbul’da LGS heyecanı başladı

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2026 09:51 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2026 09:59

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 1'inci oturumu başladı. Milyonlarca öğrenci, sabah saatlerinden itibaren heyecanla okul bahçesinde sınav saatini beklerken, kimlik ve sınav giriş belgeleri ile belirlenen sınıflarda yerlerini aldı. Ayrıca veliler de okulun bahçesinde çocuklarını heyecanla bekledi.

İstanbul'da sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesine gelen öğrenci ve velilerin büyük heyecan yaşadığı görüldü.