İstanbul’da LGS heyecanı başladı
8’inci sınıf öğrencilerinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 1’inci oturumu sabah 09.30 itibariyle başladı. Büyük bir heyecanla sınava giren öğrencilerin aileleri de, aynı heyecanla çocuklarını okul bahçesinde bekledi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik yaptığı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 1'inci oturumu başladı. Milyonlarca öğrenci, sabah saatlerinden itibaren heyecanla okul bahçesinde sınav saatini beklerken, kimlik ve sınav giriş belgeleri ile belirlenen sınıflarda yerlerini aldı. Ayrıca veliler de okulun bahçesinde çocuklarını heyecanla bekledi.
İstanbul'da sınavın gerçekleştirildiği okullardan biri olan Fatih Atatürk Çağdaş Yaşam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Beylikdüzü Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesine gelen öğrenci ve velilerin büyük heyecan yaşadığı görüldü.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Eğitim