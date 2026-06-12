LGS'de bunlar yasak! 2026 LGS yasak eşya listesi: Yanınızda ne olmalı?
2026 LGS için geri sayım sona erdi. Yüz binlerce öğrenci 13 Haziran Cumartesi günü hayalini kurduğu liseye yerleşebilmek için ter dökecek. Sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak ve sınavın geçerli sayılmasını sağlamak için adayların yanlarında bulundurması gereken belgeler ile uymaları gereken kurallar büyük önem taşıyor. Peki LGS'ye giderken hangi evraklar zorunlu, hangi eşyalar serbest, neler yasak? İşte sınav öncesinde öğrencilerin mutlaka bilmesi gereken detaylar...
Hızlı Özet Göster
- 2026 LGS merkezi sınavı 13 Haziran 2026 Cumartesi günü yapılacak, sözel bölüm 09.30'da başlayacak ve sayısal bölüm 11.30'da gerçekleştirilecek.
- Öğrencilerin sınava girebilmek için T.C. kimlik kartı, nüfus cüzdanı veya geçerli pasaport gibi kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunlu.
- Adaylara kalem, silgi ve kalemtıraş dağıtılmayacağı için öğrencilerin en az iki adet koyu siyah kurşun kalem ve silgiyi kendilerinin getirmesi gerekiyor.
- Cep telefonu, akıllı saat, çanta, cüzdan, kitap, defter ve metal aksesuarlar gibi eşyaların sınav binasına sokulması yasak.
- Öğrencilerin kimlik kontrolü ve salon yerleştirme işlemleri için en geç saat 09.00'da sınav merkezinde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.
2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 13 Haziran 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava sorunsuz bir şekilde katılabilmek için öğrencilerin gerekli belgeleri ve malzemeleri eksiksiz olarak yanlarında bulundurmaları büyük önem taşıyor. İşte sınav günü dikkat edilmesi gerekenler...
LGS'YE GİRERKEN HANGİ BELGELER ZORUNLU?
Sınav binasına giriş yapabilmek için öğrencilerin geçerli bir kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Kabul edilen belgeler şunlar:
- T.C. Kimlik Numarası bulunan yeni kimlik kartı veya eski nüfus cüzdanı,
- Geçerlilik süresi devam eden pasaport,
- Kimliğini kaybeden ya da yeni kimlik başvurusu yapan adaylar için nüfus müdürlüklerinden alınan fotoğraflı, imzalı ve mühürlü ya da barkodlu geçici kimlik belgesi.
KİMLİKTE FOTOĞRAF ŞART MI?
LGS uygulama esaslarına göre 15 yaşını doldurmamış öğrencilerin kimlik belgelerinde fotoğraf bulunması zorunlu değil. Bu nedenle fotoğraf eksikliği nedeniyle sınava alınmama gibi bir durum söz konusu olmayacak.
SINAV GİRİŞ BELGESİ YANINIZDA OLMALI MI?
Öğrencilerin sınav giriş belgesini ayrıca çıktı alıp yanlarında taşımalarına gerek bulunmuyor. Fotoğraflı ve okul müdürlüğü tarafından onaylanmış sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınava gireceği okul yönetimi tarafından hazırlanarak sınav günü sıraların üzerine bırakılıyor.
Ancak adayların sınava girecekleri okulun adresini önceden e-Okul sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü öğrenciler kendi okullarında değil, Bakanlık tarafından belirlenen farklı sınav merkezlerinde sınava katılıyor.
KALEM VE SİLGİ DAĞITILACAK MI?
LGS'de adaylara kalem, silgi veya kalemtıraş verilmemektedir. Bu nedenle öğrencilerin gerekli kırtasiye malzemelerini kendilerinin getirmesi gerekiyor.
Yanınızda bulunması gereken malzemeler:
- En az iki adet koyu siyah kurşun kalem,
- İz bırakmayan kaliteli bir silgi,
- Kalemtıraş.
SINAVA HANGİ EŞYALARLA GİREBİLİRSİNİZ?
Öğrencilerin sınav sırasında kullanmasına izin verilen bazı temel eşyalar bulunuyor:
- Etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe içinde su,
- Şeffaf ambalajlı veya ambalajından çıkarılmış peçete.
LGS'DE YASAKLI EŞYALAR NELER?
Sınav güvenliği nedeniyle bazı eşyaların sınav binasına sokulmasına kesinlikle izin verilmiyor. Yasaklı eşyalarla sınava girdiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılabiliyor.
- Elektronik cihazlar
- Cep telefonu,
- Akıllı saat,
- Dijital veya analog kol saati,
- Kablosuz kulaklık,
- Hesap makinesi ve benzeri elektronik ürünler.
- Kişisel eşyalar
- Çanta,
- Cüzdan,
- Anahtarlık,
- Şerit metre,
- Kesici veya delici aletler.
- Takı ve aksesuarlar
- Küpe,
- Kolye,
- Bilezik,
- Broş,
- Metal toka,
- Yüzük (alyans hariç).
- Eğitim materyalleri
- Kitap,
- Defter,
- Sözlük,
- Cetvel,
- Pergel,
- Karalama kağıdı ve benzeri yardımcı araçlar.
2026 LGS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
LGS, iki ayrı oturum halinde uygulanacak:
Sözel Bölüm
Başlangıç saati: 09.30
Soru sayısı: 50
Süre: 75 dakika
Sayısal Bölüm
Başlangıç saati: 11.30
Soru sayısı: 40
Süre: 80 dakika
ÖĞRENCİLER KAÇTA OKULDA OLMALI?
Kimlik kontrolü ve salonlara yerleştirme işlemlerinin zamanında tamamlanabilmesi için öğrencilerin en geç saat 09.00'da sınava girecekleri okulda hazır bulunmaları tavsiye ediliyor.
Sınav günü herhangi bir aksaklık yaşamamak için okul adresinin önceden kontrol edilmesi, gerekli belgelerin hazırlanması ve yasaklı eşyaların sınav merkezine götürülmemesi büyük önem taşıyor. Başarılı bir sınav günü için hazırlıkların son kez gözden geçirilmesi öneriliyor.