LGS'de bunlar yasak! 2026 LGS yasak eşya listesi: Yanınızda ne olmalı?

Adaylara kalem, silgi ve kalemtıraş dağıtılmayacağı için öğrencilerin en az iki adet koyu siyah kurşun kalem ve silgiyi kendilerinin getirmesi gerekiyor. SINAV GİRİŞ BELGESİ YANINIZDA OLMALI MI? Öğrencilerin sınav giriş belgesini ayrıca çıktı alıp yanlarında taşımalarına gerek bulunmuyor. Fotoğraflı ve okul müdürlüğü tarafından onaylanmış sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınava gireceği okul yönetimi tarafından hazırlanarak sınav günü sıraların üzerine bırakılıyor. Ancak adayların sınava girecekleri okulun adresini önceden e-Okul sistemi üzerinden kontrol etmeleri gerekiyor. Çünkü öğrenciler kendi okullarında değil, Bakanlık tarafından belirlenen farklı sınav merkezlerinde sınava katılıyor.

Cep telefonu, akıllı saat, çanta, cüzdan, kitap, defter ve metal aksesuarlar gibi eşyaların sınav binasına sokulması yasak. KALEM VE SİLGİ DAĞITILACAK MI? LGS'de adaylara kalem, silgi veya kalemtıraş verilmemektedir. Bu nedenle öğrencilerin gerekli kırtasiye malzemelerini kendilerinin getirmesi gerekiyor. Yanınızda bulunması gereken malzemeler: En az iki adet koyu siyah kurşun kalem,

İz bırakmayan kaliteli bir silgi,

Kalemtıraş.

Fotoğraf Takvim.com.tr grafik servisi tarafından hazırlanmıştır. SINAVA HANGİ EŞYALARLA GİREBİLİRSİNİZ? Öğrencilerin sınav sırasında kullanmasına izin verilen bazı temel eşyalar bulunuyor: Etiketi çıkarılmış şeffaf pet şişe içinde su,

Şeffaf ambalajlı veya ambalajından çıkarılmış peçete.