2026 AUZEF final sonuçları erişime açıldı: Sorgulama ekranı ve itiraz süreci

E-posta, telefon veya farklı kanallar aracılığıyla yapılan itiraz başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025-2026 akademik yılı bahar yarıyılı final sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI YAYINLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-2026 akademik yılı bahar yarıyılı final sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Böylece öğrenciler, sınav sonuçlarına resmi sistemler üzerinden erişim sağlamaya başladı.

Öğrenciler sınav sonuçlarını üniversitenin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANABİLECEK?

AUZEF öğrencileri final sınav sonuçlarını üniversitenin ilgili sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranına giriş yapan öğrenciler, ders bazında notlarını ve genel başarı durumlarını inceleyebilecek.

AUZEF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçlarına itirazlar 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar AUZEF'in resmi sınav işlemleri sistemi üzerinden yapılabilecek.

SONUÇLARA İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI

Fakülte tarafından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler için başvuru sürecinin de başladığı belirtildi. İtirazlar yalnızca AUZEF'in resmi sınav işlemleri sistemi üzerinden kabul edilecek.

Öğrenciler, sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak iletebilecek. Belirtilen sistem dışında e-posta, telefon veya farklı kanallar aracılığıyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.

E-posta, telefon veya farklı kanallar aracılığıyla yapılan itiraz başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.

AUZEF'TEN ÖĞRENCİLERE UYARI

Yetkililer, itirazda bulunacak öğrencilerin süreyi kaçırmamaları gerektiğini hatırlatırken, başvuruların yalnızca resmi platform üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Sonuçlarını kontrol eden öğrencilerin, gerekli gördükleri durumlarda itiraz işlemlerini son başvuru tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Eğitim