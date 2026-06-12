2026 AUZEF final sonuçları erişime açıldı: Sorgulama ekranı ve itiraz süreci
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim yılı bahar dönemi final sınav sonuçları erişime açıldı. 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen bitirme sınavlarının ardından tamamlanan değerlendirme süreci sonrasında öğrenciler sonuçlarını AKSİS ve AUZEF sistemleri üzerinden görüntüleyebiliyor.
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- İstanbul Üniversitesi AUZEF 2025-2026 bahar yarıyılı final sınav sonuçları açıklandı.
- Öğrenciler sınav sonuçlarını üniversitenin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor.
- Sınav sonuçlarına itirazlar 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar AUZEF'in resmi sınav işlemleri sistemi üzerinden yapılabilecek.
- E-posta, telefon veya farklı kanallar aracılığıyla yapılan itiraz başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Binlerce öğrencinin katılım sağladığı AUZEF final sınavlarının sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler şimdi not değerlendirmeleri ve olası itiraz süreçlerine çevrildi. Fakülte yönetimi, sonuçlara ilişkin itirazların belirlenen süre içerisinde yalnızca çevrim içi sistem üzerinden yapılabileceğini duyurdu.
AUZEF FİNAL SINAV SONUÇLARI YAYINLANDI
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yapılan duyuruya göre, 2025-2026 akademik yılı bahar yarıyılı final sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Böylece öğrenciler, sınav sonuçlarına resmi sistemler üzerinden erişim sağlamaya başladı.
SONUÇLAR NEREDEN SORGULANABİLECEK?
AUZEF öğrencileri final sınav sonuçlarını üniversitenin ilgili sonuç sorgulama ekranı üzerinden görüntüleyebiliyor. Sonuç ekranına giriş yapan öğrenciler, ders bazında notlarını ve genel başarı durumlarını inceleyebilecek.
AUZEF FİNAL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
SONUÇLARA İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI
Fakülte tarafından yapılan açıklamada, sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler için başvuru sürecinin de başladığı belirtildi. İtirazlar yalnızca AUZEF'in resmi sınav işlemleri sistemi üzerinden kabul edilecek.
Öğrenciler, sınav sonuçlarına yönelik itirazlarını 14 Haziran 2026 Pazar günü saat 23.59'a kadar çevrim içi olarak iletebilecek. Belirtilen sistem dışında e-posta, telefon veya farklı kanallar aracılığıyla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak.
AUZEF'TEN ÖĞRENCİLERE UYARI
Yetkililer, itirazda bulunacak öğrencilerin süreyi kaçırmamaları gerektiğini hatırlatırken, başvuruların yalnızca resmi platform üzerinden yapılmasının zorunlu olduğunu vurguladı. Sonuçlarını kontrol eden öğrencilerin, gerekli gördükleri durumlarda itiraz işlemlerini son başvuru tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor.