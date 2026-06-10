2026 LGS sınav rehberi: Adaylar için sınavda başarı getiren 10 altın kural

7- Size ilk anda doğru gelen seçeneği hemen işaretlemeyin. Tüm şıkları okuyup değerlendirmeden karar vermek dikkatsizlik hatalarına yol açabilir.8- Kodlamayı tamamen sona bırakmayın. Özellikle son dakikalarda yaşanan panik, doğru cevapların yanlış yere işaretlenmesine neden olabiliyor.9- Sorulardaki "değildir", "ulaşılamaz", "kesinlikle", "yalnızca" gibi altı çizili ya da vurgulanan ifadelere dikkat edin. LGS'de birçok hata bu kelimelerin gözden kaçırılması nedeniyle yapılıyor.10- Sayısal derslerde zihinden işlem yapmaya çalışmayın. İşlemleri mutlaka kâğıda yazarak ilerleyin. Özellikle işlem hataları ve dikkat kaymaları bu yöntemle önemli ölçüde azalır.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Eğitim

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LGS'DE öğrencilerin en çok zorlandığı alanlardan biri uzun metinli sorular oluyor. Ancak uzmanlara göre paragrafın uzun olması sorunun zor olduğu anlamına gelmiyor. Uzun metinler çoğu zaman öğrencinin cevaba ulaşabilmesi için daha fazla ipucu içeriyor. Bu nedenle önce soru kökünü okuyup ardından metne geçmek zaman kazandırabiliyor. İlk ve son cümleye dikkat etmek de ana fikre ulaşmayı kolaylaştırıyor.Bazı sorularda öğrenciler cevabı iki şık arasında daraltabiliyor ancak son kararı veremediği için zaman kaybediyor.Uzmanlara göre iki seçenek arasında kalındığında hızlı bir değerlendirme yapıp ilk güçlü hissedilen cevabı işaretlemek daha doğru oluyor. Sürekli cevap değiştirmek ise hata riskini artırabiliyor.Sınav sırasında dikkatinizin dağıldığını fark ettiğinizde birkaç saniyeliğine kalemi bırakın. Gözlerinizi kısa süre kapatıp derin nefes alın. Şakak bölgesine hafif masaj yapmak ve omuzları gevşetmek yeniden odaklanmayı kolaylaştırabiliyor.