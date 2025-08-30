PODCAST CANLI YAYIN

Yasin 105 devrede! İsrail Gazze’de topyekün işgale başladı Kassam’dan soykırımcılara büyük darbe geldi

Gazze’de topyekün işgale başladıklarını duyuran İsrail’e Kassam Tugaylarından büyük darbe geldi. Kassam Tugayları, Gazze’nin kuzeyinde bir İsrail tankı ve iki zırhlı personel taşıyıcısını hedef aldığını duyurdu. Yaralı askerleri tahliye etmek için İsrail helikopterlerinin bölgeye indiği belirtildi.

İsrail Gazze'de topyekün işgale başladıklarını duyurduktan sonra Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze ve Cibaliye'de Tel Aviv'e büyük bir darbe yaptıklarını duyurdu.

KASSAM TUGAYLARI İSRAİL TANKLARINI VURDU

Kassam'ın, Telegram hesabından yapılan açıklamada, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri ile birlikte geçen salı Gazze'nin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail'e ait Eitan tipi bir zırhlı personel taşıyıcısının Kornet tipi güdümlü füzeyle doğrudan vurulduğu belirtildi.

YASİN 105 DEVREDE

Yaralı askerleri tahliye etmek için İsrail helikopterlerinin bölgeye indiği belirtildi.

Açıklamada, dün de Cibaliya'nın merkezinde bir Merkava tankı ile iki İsrail zırhlı personel taşıyıcısının Yasin 105 roketleriyle hedef alındığı bildirildi.

İSRAİL ATEŞKESİ BOZDU TOPYEKÜN İŞGALE BAŞLADI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 63 bin 25 Filistinli hayatını kaybetti, 159 bin 490 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 11 bin 178 kişi yaşamını yitirdi, 47 bin 449 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 2 bin 203'e çıktı, yaralıların sayısı da 16 bin 228 oldu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

