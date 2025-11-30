Washington’da barış trafiği: Umerov görüşmelerin başladığını duyurdu

Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'da düzenlenen görüşmede, ABD'nin hazırladığı barış planı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Toplantının "adil bir barışa ulaşma hedefiyle" yapıldığını vurgulayan Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas hâlinde olduğunu aktardı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik barış planı üzerinde çalışmak amacıyla ABD 'de toplantıların başladığını duyurdu.

Barış planı için görüşme ABD'de başladı

Barış planına ilişkin görüşmelerin daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde sürdürüldüğünü hatırlatan Umerov, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Net talimatlarımız ve önceliklerimiz var: Ukrayna'nın çıkarlarını korumak, somut bir diyalog yürütmek ve Cenevre'de kaydedilen ilerleme üzerine inşa etmek. Ukrayna için gerçek barış ve kalıcı güvenlik sağlamak için çalışıyoruz."