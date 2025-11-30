Washington’da barış trafiği: Umerov görüşmelerin başladığını duyurdu
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın sona erdirilmesine yönelik barış planı görüşmelerinin Washington’da başladığını açıkladı. Umerov, Zelenskiy’le sürekli temas hâlinde olduklarını ve Cenevre’de sağlanan ilerleme üzerine yeni adımlar atıldığını belirtti.
Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik barış planı üzerinde çalışmak amacıyla ABD'de toplantıların başladığını duyurdu.
Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Washington'da düzenlenen görüşmede, ABD'nin hazırladığı barış planı çerçevesinde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Toplantının "adil bir barışa ulaşma hedefiyle" yapıldığını vurgulayan Umerov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile sürekli temas hâlinde olduğunu aktardı.
Barış planına ilişkin görüşmelerin daha önce İsviçre'nin Cenevre kentinde sürdürüldüğünü hatırlatan Umerov, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Net talimatlarımız ve önceliklerimiz var: Ukrayna'nın çıkarlarını korumak, somut bir diyalog yürütmek ve Cenevre'de kaydedilen ilerleme üzerine inşa etmek. Ukrayna için gerçek barış ve kalıcı güvenlik sağlamak için çalışıyoruz."
Görüşmelerin ardından Zelenskiy'e kapsamlı bilgi vereceğini bildiren Umerov, Ukrayna heyetinin barış planı kapsamında temaslarda bulunmak üzere dün ABD'ye gittiğini hatırlattı.