Ürdün'de tuhaf evlilik! Kocası Batman'e dönüşüyor

Ürdün’de genç bir kadın, evlendikten haftalar sonra kocasının evde Batman kostümüyle dolaştığını fark etti. Geceleri “gizli göreve” çıkan koca, sosyal medyanın da gündemine oturdu. Kadın, yaşanan tuhaf durumun ardından boşanma davası açtı.

Ürdün'de genç bir kadın, hayatının aşkı sandığı kocasıyla evlendikten sadece birkaç hafta sonra kendini beklenmedik bir durumun içinde buldu. Kadının evlilik sonrası fark ettiği gerçek, adeta bir çizgi roman hikâyesinden fırlamış gibiydi. Kocası tam anlamıyla Batman'e dönüşüyordu. Bunun üzerine kadın boşanma davası açtı.

EVDE BATMAN KOSTÜMÜ BULUNUYORDU

Gulf Daily News'in haberine göre, evlendikten henüz bir ay geçmeden kadın, eşinin sıradan bir çizgi roman meraklısı olmadığını fark etti. Adamın evde tam takım Batman kostümü bulundurması, sık sık bu kostümü giyerek evin içinde "Gotham tarzı" bir yaşam sürmesi durumu iyice tuhaflaştırdı. Televizyonda dahi sadece Batman içeriklerini açmasına izin veriyordu.

Batman (AA)Batman (AA)

KARAKTERE BÜRÜNMÜŞ HALDE KONUŞUYORDU

Kadın, kocasının geceleri kostümü giyip dışarı çıkarak "gökyüzünde yarasa işareti gördüğünü" iddia ederek gizli görevlere çıktığını anlattı. Bir gece, kadının uyanıp oturma odasında kocasını Batman kostümü içerisinde ve karaktere bürünmüş halde konuştuğunu görmesiyle olay kontrolden çıktı. Korkuya kapılan kadın, ailesinin evine sığındı ve kısa süre sonra boşanma davası açtı.

YILIN EN TUHAF EVLİLİK HİKAYESİ

Olay sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar "Gotham artık Amman'da" esprilerini paylaştı. Bazıları adamın Batmobile'i olup olmadığını sorgularken, birçok kişi de kadına destek vererek bu vakayı yılın en tuhaf evlilik hikâyelerinden biri olarak nitelendirdi.

