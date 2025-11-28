Ürdün'de tuhaf evlilik! Kocası Batman'e dönüşüyor

Ürdün'de genç bir kadın, hayatının aşkı sandığı kocasıyla evlendikten sadece birkaç hafta sonra kendini beklenmedik bir durumun içinde buldu. Kadının evlilik sonrası fark ettiği gerçek, adeta bir çizgi roman hikâyesinden fırlamış gibiydi. Kocası tam anlamıyla Batman'e dönüşüyordu. Bunun üzerine kadın boşanma davası açtı.

EVDE BATMAN KOSTÜMÜ BULUNUYORDU

Gulf Daily News'in haberine göre, evlendikten henüz bir ay geçmeden kadın, eşinin sıradan bir çizgi roman meraklısı olmadığını fark etti. Adamın evde tam takım Batman kostümü bulundurması, sık sık bu kostümü giyerek evin içinde "Gotham tarzı" bir yaşam sürmesi durumu iyice tuhaflaştırdı. Televizyonda dahi sadece Batman içeriklerini açmasına izin veriyordu.