Türkiye Gazze’ye gönderilecek uluslararası barış gücü için tugay hazırlığını tamamladı

Türkiye Gazze'de konuşlandırılması planlanan uluslararası barış gücüne katılım amacıyla yüzlerce askerden oluşacak bir tugay hazırlığını tamamlamak üzere. Middle East Eye'ın (MEE) ulaştığı bilgilere göre, tugay için ülke genelinden personel toplanmaya başlandı. Barış gücünün, farklı kuvvet komutanlıklarından ve daha önce çatışma bölgelerinde görev yapmış askerlerden oluşması bekleniyor. Barış Gücü'ne ilk etapta 2 bin Türk askerinin yer alacağı ifade ediliyor.

İsrail basınında Türk askerlerinin yarattığı korku büyüyor. İsrail merkezli haber sitesi Kikar, "Gerilim artıyor: Türkiye Gazze'ye girmeye kararlı" başlıklı haberinde, "Barış planı çerçevesinde Gazze'de faaliyet gösterecek uluslararası güçte Türk tugayının da olduğu en az 2 bin asker olacak" ifadelerini kullandı.