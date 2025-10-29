Trump’tan Modi’ye taklitli gönderme!

AA

MODİ'NİN AKSANIYLA DALGA GEÇTİ

Mayıs ayında iki ülke arasında yaşanan ve ABD'nin arabuluculuğunda ateşkesle sonuçlanan çatışmalara değinen Trump, Modi için "hoş görünüşlü kişi" ifadesini kullanarak, "Babanızın böyle olmasını isterdiniz." dedi.

Trump, Modi'nin "sert" bir lider olduğunu belirterek, Hindistan Başbakanı'nı taklit ettiği bir aksanla "Hayır, savaşacağız." ifadesini kullandı.