Trump’tan Modi’ye taklitli gönderme!

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore'nin ev sahipliğinde 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde yapılacak APEC Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, Pakistan-Hindistan gerilimine değindi. Ancak konuşmasında Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin aksanını taklit etmesi gündem oldu.

Trump’tan Modi’ye taklitli gönderme!

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin aksanını taklit etmesiyle gündeme geldi.

Trump'tan ilginç hareket: Hindistan Başbakanı Modi'yi taklit etti!

Trump, Güney Kore'nin ev sahipliğinde 31 Ekim–1 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesinde, bu ülkedeki APEC CEO Zirvesinde konuştu.

MODİ'NİN AKSANIYLA DALGA GEÇTİ

Mayıs ayında iki ülke arasında yaşanan ve ABD'nin arabuluculuğunda ateşkesle sonuçlanan çatışmalara değinen Trump, Modi için "hoş görünüşlü kişi" ifadesini kullanarak, "Babanızın böyle olmasını isterdiniz." dedi.
Trump, Modi'nin "sert" bir lider olduğunu belirterek, Hindistan Başbakanı'nı taklit ettiği bir aksanla "Hayır, savaşacağız." ifadesini kullandı.

"BIDEN BUNU YAPAMAZDI"

Trump, Modi'ye atfettiği sözlerin ardından "Bu benim tanıdığım adam mı?" diyerek, iki ülke arasındaki çatışmanın görüşmeler sonrası sona erdiğini hatırlattı.
Sözlerinin devamında eski ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan Trump, "Şimdi, Biden bunu yapar mıydı? Sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

