Trump’tan Herzog’a Netanyahu mektubu: Affetmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog'a yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu affetmesi için mektup gönderdi.
İsrail basını, Trump'ın Cumhurbaşkanı Herzog'a gönderdiği mektubu yayımladı.
Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtirken Netanyahu hakkındaki davaların "siyasi ve haksız olduğunu" ileri sürdü.
HERZOG'DAN NETANYAHU TALEBİ
Mektubunda Trump, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istedi.
Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup gönderdiği doğrulandı.
Herzog'un Trump'a büyük saygı duyduğu belirtilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulandı.
HERZOG SESSİZ KALMIŞTI
Trump, geçen ay İsrail Meclisinde yaptığı konuşmada, Herzog'a dönerek Netanyahu'yu affetmesini istemişti. Herzog ise Trump'ın Meclisteki konuşmasında bu talebe sessiz kalmayı tercih etmişti.