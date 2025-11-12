Trump’tan Herzog’a Netanyahu mektubu: Affetmesini istedi

Trump mektubunda, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu belirtirken Netanyahu hakkındaki davaların "siyasi ve haksız olduğunu" ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump , İsrail Cumburbaşkanı Isaac Herzog 'a yolsuzluktan yargılanan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'yu affetmesi için mektup gönderdi.

Trump ve Netanyahu, Reuters

HERZOG'DAN NETANYAHU TALEBİ

Mektubunda Trump, Herzog'dan Netanyahu'yu affetmesini istedi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada ise Trump'ın Netanyahu'yu affetmesi için Herzog'a mektup gönderdiği doğrulandı.

Herzog'un Trump'a büyük saygı duyduğu belirtilen açıklamada, bir kişinin affını istemek için Cumhurbaşkanlığına resmi talepte bulunması gerektiği vurgulandı.