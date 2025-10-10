Trump’tan Çin’e nadir element çıkışı: “Çok düşmanca davranıyorlar”

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları şu şekilde:

"Çin'de çok garip şeyler oluyor. Çok düşmanca davranmaya başladılar ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ve aslında akıllarına gelen hemen her şeyle ilgili üretim unsurlarının tamamına ihracat kontrolleri getirmek istediklerini söylüyorlar.

Trump, son altı ayda Çin ile ilişkilerin "çok iyi" ilerlediğini, ancak bu ani ticari hamlenin hem kendisi hem de "özgür dünya liderleri" için büyük bir sürpriz olduğunu söyledi. Ayrıca Çin'in uzun süredir "manyetik ve diğer elementlerde tekel pozisyonu oluşturduğunu" belirterek, bu durumun "kasıtlı ve düşmanca bir strateji" olduğunu dile getirdi.

"ABD'nin de Çin'den çok daha güçlü tekel pozisyonları var, ancak şimdiye kadar bunları kullanmak için bir nedenim olmamıştı. Şimdiye kadar! Çin'in gönderdiği mektup birçok sayfadan oluşuyor ve hangi elementleri diğer ülkelere vermeyi durdurmak istediklerini ayrıntılı biçimde listeliyor," dedi.

Trump ayrıca, bu gelişmenin Orta Doğu'da "üç bin yıl sonra sağlanan barışın" ilan edildiği günle çakışmasının "tesadüf olup olmadığını" sorguladı.

Trump'tan Çin'e sert tepki (Ekran görüntüsü)

ABD Başkanı, Çin'in tutumuna yanıt olarak ekonomik önlemler alacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Çin'in tekel oluşturduğu her elemente karşılık bizde iki tane var. Bu noktaya geleceğimizi hiç düşünmemiştim ama belki de zamanıdır. Şu anda hesapladığımız politikalardan biri, ABD'ye ithal edilen Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinde büyük bir artış. Aynı şekilde ciddi biçimde değerlendirdiğimiz birçok başka karşı önlem de var."

Trump sözlerini, "Bu meseleye gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim" diyerek tamamladı.