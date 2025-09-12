PODCAST CANLI YAYIN

Trump'ın Putin'e karşı sabrı tükeniyor!

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı televizyon programında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sabrının tükenip tükenmediğine yönelik soruya, "Sabrım tükeniyor. Üstelik çok hızlı bir şekilde tükeniyor" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barışın sağlanmasına yönelik çabalarından memnun olmadığını belirtti. ABD Başkanı katıldığı özel bir televizyon programında sunucunun kendisine Putin'e karşı sabrının tükenip tükenmediği sorusuna cevap verdi. Trump, Putin ile uzun süredir iyi bir ilişkisi olduğunu söylerken, Rus liderin savaşı sona erdirememesinden hayal kırıklığı duyduğunun altını çizerek, "Evet, sabrım tükeniyor. Üstelik çok hızlı bir şekilde tükeniyor" dedi.

"BU, BİZDEN ÇOK AVRUPA'NIN SORUNU"
ABD Başkanı Rusya'ya uygulanan yaptırımlara da değinerek, "Çok, çok sert bir şekilde harekete geçmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı. Trump, bankalar ve petrol sektörünün yanı sıra gümrük vergilerinde de yaptırıma gidilebileceğini ancak Avrupalı ülkelerin de buna katılım sağlaması gerektiğini aktardı. ABD Başkanı, geçtiğimiz aylarda Rusya'nın en büyük petrol alıcılarından biri olan Hindistan'ın ABD'ye ithal ettiği ürünlere uyguladığı yüzde 50 ilave gümrük vergilerini hatırlatarak, "Ben bunu zaten yaptım, birçok şey yaptım. Bu kolay bir şey değil. Çok büyük bir mesele ve Hindistan'la aramızda bir çatlak oluşmasına neden oluyor" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı ayrıca, "Bunun bizim sorunumuz olmaktan daha çok Avrupa'nın sorunu olduğunu hatırlamanızı isterim" açıklamasını yaptı.

RUSYA-UKRAYNA BARIŞ GÖRÜŞMELERİ ASKIYA ALINMIŞTI
Trump'ın açıklaması Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov'un bugün Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerin askıya alındığını açıklaması üzerine geldi. Peskov, gazetecilerin görüşmeye ilişkin sorularına, "İletişim kanalları mevcut ve işliyor. Müzakerecilerimiz bu kanallar aracılığıyla iletişim kurma imkanına sahip. Ancak şimdilik bir ara verildiğini söylemek muhtemelen daha doğru olur" cevabını vermişti. Kremlin Sözcüsü ayrıca Avrupa'nın barış sürecini baltaladığını ifade ederek, "Rus tarafı barışçıl diyalog yolunu izlemeye hazır. Ancak Avrupalıların bunu engellediği de bir gerçek. Bu, kimsenin bilmediği bir sır değil" demişti.

