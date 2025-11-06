Trump’ın Özel Temsilcisi duyurdu: Bir ülke daha İbrahim Anlaşmaları’na katılıyor!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Orta Doğu barış sürecine ilişkin önemli bir gelişmeyi duyurdu. Witkoff, bu gece itibarıyla İbrahim Anlaşmaları'na yeni bir ülkenin daha katılacağını açıkladı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, anlaşmaya katılacak ülkenin Kazakistan olduğu bildirildi. Böylece Kazakistan, İsrail'le diplomatik ilişkilerini normalleştiren altıncı ülke olacak.

SUUDİ ARABİSTAN SIRADA

Donald Trump, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, İbrahim Anlaşmaları'na katılacak ülkelerin sayısının artmasını beklediğini ve Suudi Arabistan'ın da bu sürece dahil olabileceğini söylemişti.

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında 15 Eylül 2020'de imzalanan İbrahim Anlaşmaları, daha sonra Fas ve Sudan'ın da katılımıyla genişlemişti.