Trump’ın Adalet Bakanı Bondi Senato’da ter döktü: Epstein soruları zorladı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Senato Adalet Komitesi’nde ifade verirken sert eleştirilerle karşılaştı. Jeffrey Epstein soruşturması ve Trump muhaliflerine açılan davalar konusunda zorlanan Bondi, senatörler tarafından “Adalet Bakanlığı’nı siyasi silah olarak kullanmakla” suçlandı.

Trump yönetiminin Adalet Bakanı Pam Bondi, Senato Adalet Komitesi'nde gerçekleşen tartışmalı oturumda yoğun eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Jeffrey Epstein soruşturması ve Başkan Donald Trump'ın muhaliflerine yönelik davalara ilişkin soruları yanıtlamakta zorlanan Bondi, senatörler tarafından "adaleti siyasi amaçlarla manipüle etmekle" suçlandı.

Bondi'ye, kamuoyunda "Epstein'in müvekkil listesi" olarak bilinen belgeler soruldu. Bondi, belgelerin varlığını doğruladı ancak ayrıntılı açıklama yapmayı reddetti. Adalet Bakanlığı ve FBI ise listelerin aslında mevcut olmadığını belirten bir açıklama yayımlamış, bu durum Bondi'nin önceki beyanlarıyla çelişmişti.

LİSTE SORUSU TERLETTİ

Senatörler, Bondi'ye yılın başında verdiği bir televizyon röportajında söylediği "Epstein'ın müşteri listesi masamda incelemeyi bekliyor" sözlerini hatırlattı. Bondi ise komite önünde, "Ben o listeyi henüz incelemediğimi söylemiştim, Bakanlığımızın Epstein hakkındaki notunda açıkça belirtildiği gibi, böyle bir müşteri listesi yok" diyerek kendini savundu.

Oturumda Bondi'ye, Trump'ın muhaliflerini hedef alan davalarda Beyaz Saray'dan baskı alıp almadığı da soruldu. Özellikle eski FBI Direktörü James B. Comey ve diğer Trump karşıtlarına yönelik soruşturmalarda, Bondi'nin süreci hızlandırması için talimat aldığı iddiaları gündeme getirildi.

Bondi, bu soruları yanıtsız bırakarak devam eden davalara dair yorum yapmayı reddetti.

