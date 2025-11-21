Terörist İsrail ateşkesi hiçe saydı: Gazze ve Lübnan’a yeni saldırılar

Terörıst İsrail, ateşkese rağmen saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, dün Lübnan'ın güneyindeki 2 ayrı Filistinli mülteci kampına bomba yağdırdı. Ardından Gazze Şeridi'ne saldırdı. Gazze'de ilk belirlemelere göre 33 Filistinli şehit olduğu, 88 kişinin ise yaralandığı açıklandı. İsrail ordusuna ait askeri araçlar Nablus'a girerek Ulusal Hastane karşısındaki iş yerlerinin ve Faysal Caddesi'ndeki dükkanların kapılarını kırdı, çevreye zarar verdi. İsrail güçleri, eski şehir (Balata) ve çevresine düzenlediği baskınlarda gerçek mermi ve ses bombaları kullandı. Baskınlar sırasında çok sayıda gencin gözaltına alınıp alıkonulduğu, ayrıca eski şehirde bulunan Hac Nimr Camii'nin de basıldığı belirtildi. İşgal altındaki Batı Şeria'nın birçok kent ve beldesine düzenlenen sabah baskınlarında da çok sayıda Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi...