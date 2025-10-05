Suriye Halk Meclisi'ni belirliyor! 11 il 50 bölgede seçim

Suriye 'de devrik diktatör Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Süveyda , Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yer aldığı seçim devam ediyor.

Suriye, AA

Şam'daki Ulusal Kütüphane'de yapılan Halk Meclisi seçimlerini Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da izledi.

Suriye'nin 11 ilinde saat 09.00'da başlayan seçimlerin 12.00'de sona ermesi bekleniyor.