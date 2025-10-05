PODCAST CANLI YAYIN

Suriye Halk Meclisi'ni belirliyor! 11 il 50 bölgede seçim

Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk kez yapılan seçimlerde, Süveyda, Rakka ve Haseke hariç 11 ildeki 50 bölgede 1574 aday milletvekilliği için yarışıyor. 140 milletvekili seçimle, 70 milletvekili ise cumhurbaşkanı atamasıyla belirlenecek.

Suriye'de devrik diktatör Beşar Esad rejiminin yıkılmasının ardından Süveyda, Rakka ve Haseke illeri dışında 11 ildeki 50 bölgeden 1574 milletvekili adayının yer aldığı seçim devam ediyor.

SURİYE MİLLETVEKİLLERİNİ SEÇİYOR

Yüksek Seçim Komitesinin kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulacağı Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında, 11 ildeki 50 bölgede Halk Meclisi seçimleri gerçekleştiriliyor.

Şam'daki Ulusal Kütüphane'de yapılan Halk Meclisi seçimlerini Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye'nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu da izledi.

Suriye'nin 11 ilinde saat 09.00'da başlayan seçimlerin 12.00'de sona ermesi bekleniyor.

İlk sonuçların gün içinde aşamalı olarak basına yansıması, kesin sonuçların ise yarın ve 7 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.

140 milletvekili, seçmen heyeti üyelerinin seçimiyle, 70 milletvekili de cumhurbaşkanının atamasıyla toplam 210 milletvekili halk meclisinde görev alacak.

