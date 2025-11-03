Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesiyle bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, bir yandan da İsrail askerleri anlaşmayı ihlal ederek sivilleri hedef alıyor.

Sözde ateşkes özde katliam! Gazze'de can kaybı 238'e yükseldi (AA) KATİLİN ATEŞKESİ YOK

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 10 kişinin cansız bedeninin getirildiği, cenazelerden 8'inin enkaz altından çıkarıldığı, 2'sinin ise İsrail'in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarında hayatını kaybettiği bildirildi.