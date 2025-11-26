PODCAST CANLI YAYIN

Soykırımcı İsrail ateşkesi ihlal etti! Dünya genelinde Gazze protestoları büyüyor

Terörist devlet İsrail ateşkes anlaşmasını ihlal ederek soykırıma devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinde de tepkiler çığ gibi büyüyor. İtalya’nın Brescia kentinde on binlerce kişinin katıldığı gösterilerde İsrail protesto edildi. Birleşmiş Milletler’in Gazze Şeridi’ndeki ajansına göre, bini yeni doğan olmak üzere 64 bin çocuk katledildi.

8 SAAT 45 DAKİKA SÜRDÜ


Küçücük yaşlarında terörist bombaları nedeniyle şehit düşün Farah, Nura, Hamed, Yusuf'un isimleri bez parçalarına yazıldı. "Bir Erkek Çocuğu İçin Bir İsim, Bir Kız Çocuğu İçin Bir İsim" adlı protesto gösterisi dünyanın birçok bölgesinden destek buldu. Benzer bir tepki de Noveç'ten geldi. Başkent Oslo'da toplanan aktivistler, işgalci israil tarafından şehit edilen 5 bin 753 Filistinli çocuğun isimleri ara verilmeden 8 Saat 45 dakika boyunca okundu. İngiltere, Hollanda, İrlanda ve Fransa gibi 40 farklı ülkedeki benzer gösteriler dikkat çekti.


YARDIM TUZAĞI


İsrail'in aylarca insani yardım geçişine izin vermediği Gazze'de çok sayıda sivilin gıda yardımı beklerken öldürüldüğü bilinen bir gerçek. Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, "İsrail, yardım dağıtım bölgelerinde 2 bin 614 Filistinliyi şehit etti. Uluslararası bir soruşturma açılarak planlamaya, finansmana ve katillerin yargılanması gerekiyor" dedi.

