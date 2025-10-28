PODCAST CANLI YAYIN

Şinzo Abe'nin katil zanlısı suçunu itiraf etti! Karar duruşması için tarih verildi

2022’de suikasta uğrayarak hayatını kaybeden Abe Şinzo’nun katil zanlısı Yamagami Tetsuya, 3 yıl sonra görülen ilk duruşmada suçunu itiraf etti. 19 duruşmadan oluşacak yargılama süreci ocak ayında sona erecek, karar duruşması 21 Ocak 2026’da yapılacak.

Japonya'da 2022'de suikast sonucu hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun katil zanlısı, 3 yılın ardından görülen ilk duruşmada suçunu kabul etti.

Kyodo News'in haberine göre, Japonya'da 2012-2020 yıllarında iktidarda olan ve "ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanına sahip Abe'nin Temmuz 2022'deki suikastına ilişkin davada ilk duruşma görüldü.

Nara Bölge Mahkemesindeki duruşmada ifade veren 45 yaşındaki katil zanlısı Yamagami Tetsuya, suçunu kabul etti.

Zanlı Yamagami'nin ilki bugün yapılan ve 19 duruşmadan oluşacak yargılanma maratonu ocakta sona erecek. Karar duruşması, 21 Ocak 2026'da yapılacak.

ŞİNZO ABE'YE SUİKAST

Eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınında işlenen cinayetin zanlısı Yamagami Tetsuya, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesajından dolayı Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Yamagami, sorgusunda annesinin söz konusu kiliseye bağış yaptığını ve bu bağışın ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

Kilisenin "manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle feshedilmesi için dava açılmıştı. Bu kapsamda 2023'te yapılan tasfiye başvurusu Mart 2025'te karara bağlanmıştı. Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar vermişti.

Karara göre FFWPU, "dini kuruluş" vasfını kaybederek vergi muafiyet hakkını yitirmişti. Buna karşın FFWPU, Japonya içindeki faaliyetlerini sürdürebiliyor.

