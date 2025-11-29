Romanya’da Mosteanu’nun CV skandalı hükümeti sarstı

Romanya Savunma Bakanı Ionut Mosteanu'nun CV skandalı ülkeyi karıştırdı. Romanya'nın önde gelen gazetelerinden Libertatea ateşlediği olay hala gündem. Gazetenin haberinde, bakanın özgeçmişinde yer alan mezuniyet tarihi ve üniversite bilgisinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Skandal sonrası istifa eden Mosteanu, "Romanya ve Avrupa Rus saldırısı altında. Ulusal güvenliğimiz her ne pahasına olursa olsun korunmalı. Yıllar önce yaptığım hataların ve eğitimim hakkındaki tartışmaların dikkati ülkeyi yönetenlerin zorlu görevinden uzaklaştırmasını istemiyorum" sözleriyle istifasını gerekçelendirdi.