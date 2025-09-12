Polonya Başbakanı Tusk’a büyük şok! Evinin önünden makam aracı çalındı

PODCAST CANLI YAYIN

Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın ailesine ait makam aracı, güvenlik güçlerinin gözetimine rağmen evinin önünden çalındı; saatler süren aramaların ardından 25 kilometre uzaklıkta bulundu. Polis, olayın sıradan bir hırsızlık olabileceği gibi yabancı istihbarat kaynaklı bir gözdağı girişimi ihtimalini de değerlendiriyor.

Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın ailesine ait makam aracı, devlet güvenlik güçlerinin 7/24 gözetimi altında olmasına rağmen evinin önünden çalındı.

MAKAM ARACI ŞAHSİ KONUTUNDAN ÇALINDI

Makam aracı Tusk'ın Polonya'nın kuzeyindeki Sopot kentinde bulunan şahsi konutundan çalındı.

25 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Yoğun arama çalışmaları başlatan polis, Tusk'ın aracını saatler sonra yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gdansk şehrinin Kokoszki semtinde park halinde buldu.

Aracın polis parkına çekildiği, hırsız ya da hırsızların kimliğini belirleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Polonya polisi aracın çalınmasının sıradan bir hırsızlık vakası olabileceği gibi Tusk'a onu takip ettikleri, zarar verebilecekleri mesajı vermek isteyen yabancı istihbarat servislerinin işi olabileceğini belirtti.

