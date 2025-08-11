Pasifik’te Çin savaş gemisi sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı! Pruvada büyük hasar

Güney Çin Denizi'nde bir Filipinler devriye botunu ablukaya alan Çin donanmasına ait savaş gemisi, yine Çin'e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı.
SAVAŞ GEMİSİNDE BÜYÜK HASAR
Görüntülerde, hasarlı Çin gemisinin hala su üstünde olduğu ancak pruvasının içe doğru çöktüğü görülüyor.
ÇİN GEMİLERİ ÇARPIŞTI
Çin sahil güvenlik gemisinde büyük hasar meydana geldiği bildirildi.
Kaza, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığlığı yakınlarında meydana geldi.
Kazadan önceki görüntülerde PLA'ya ait donanma gemisinin güç gösterisinde bulunmak amacıyla Filipin Sahil Güvenlik gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaştığı görülüyor.
Filipin Sahil Güvenlik Sözcüsü Komodor Jay Tarriela, Filipin sahil güvenlik gemilerinin bölgede balıkçılara yardım dağıtan teknelere eşlik ettiği sırada Çin donanma gemilerinin onları kovalamaya başladığını söyledi.