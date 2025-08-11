Pasifik’te Çin savaş gemisi sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı! Pruvada büyük hasar

Çin donanmasına ait savaş gemisi, yine Çin’e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Tarriela, şu ifadeleri kullandı:

(Çin Sahil Güvenlik gemisi) CCG 3104, (Filipin sahil güvenlik gemisi) BRP Suluan'ı yüksek hızla kovalarken, (Filipin) gemisinin sancak kıç tarafından tehlikeli bir manevra yaptı ve bu durum PLA Donanması'na ait savaş gemisiyle çarpışmasına yol açtı. Bu çarpışma, CCG gemisinin başüstü kısmında ciddi hasara neden oldu ve gemiyi seyre elverişsiz hâle getirdi.

Tarriela ayrıca, Filipin gemisinin Çinliler tarafından "su topu" ile hedef alındığını ancak "başarıyla" bundan kaçmayı başardığını belirtti.

Küçük Çin gemisindeki mürettebat üyeleri çarpışmadan hemen önce geminin ön bölümünde görülebiliyordu. Tarriela, "Çarpışma öncesinde ön tarafta bulunan personeli kurtarabildiklerinden emin değiliz. Ama bu personelin durumunun iyi olmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Manila, Çinli mürettebatın Filipin gemisinin yardım teklifine "hiçbir zaman yanıt vermediğini" söylüyor.