Son Dakika
Kars'taki hayvan barınağında köpeğe işkence: Belediye çalışanı hakkında soruşturma başlatıldı Başkan Erdoğan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü Serdal Adalı'dan flaş Kerem Aktürkoğlu sözleri! Göreve başladıktan sonra ilk ziyaret! Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili Türkiye’ye geliyor Çanakkale Kepez'de orman yangını! Boğaz tek taraflı trafiğe kapatıldı havalimanında uçuşlar durdu MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu'ya sert tepki: "İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir" 4 günde ikinci temas! Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Sonko'yu Ankara'dan sonra İstanbul'da kabul etti
PODCAST CANLI YAYIN

Pasifik’te Çin savaş gemisi sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı! Pruvada büyük hasar

Çin donanmasına ait gemiler Güney Çin Denizi’nde Filipin gemisini kovalarken çarpıştı. Çin’e ait sahil güvenlik gemisi ile savaş gemisi burun buruna çarpışırken sahil güvenlik gemisi büyük hasar gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Pasifik’te Çin savaş gemisi sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı! Pruvada büyük hasar

Güney Çin Denizi'nde bir Filipinler devriye botunu ablukaya alan Çin donanmasına ait savaş gemisi, yine Çin'e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı.

Pasifik’te Çin savaş gemisi sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı

Çin donanmasına ait savaş gemisi, yine Çin’e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırÇin donanmasına ait savaş gemisi, yine Çin’e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

SAVAŞ GEMİSİNDE BÜYÜK HASAR

Görüntülerde, hasarlı Çin gemisinin hala su üstünde olduğu ancak pruvasının içe doğru çöktüğü görülüyor.

Çin donanmasına ait savaş gemisi, yine Çin’e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırÇin donanmasına ait savaş gemisi, yine Çin’e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

ÇİN GEMİLERİ ÇARPIŞTI

Çin sahil güvenlik gemisinde büyük hasar meydana geldiği bildirildi.

Kaza, tartışmalı Güney Çin Denizi'ndeki Scarborough Sığlığı yakınlarında meydana geldi.

Kazadan önceki görüntülerde PLA'ya ait donanma gemisinin güç gösterisinde bulunmak amacıyla Filipin Sahil Güvenlik gemisine tehlikeli bir şekilde yaklaştığı görülüyor.

Filipin Sahil Güvenlik Sözcüsü Komodor Jay Tarriela, Filipin sahil güvenlik gemilerinin bölgede balıkçılara yardım dağıtan teknelere eşlik ettiği sırada Çin donanma gemilerinin onları kovalamaya başladığını söyledi.

Çin donanmasına ait savaş gemisi, yine Çin’e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştırÇin donanmasına ait savaş gemisi, yine Çin’e ait bir sahil güvenlik gemisi ile çarpıştı, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Tarriela, şu ifadeleri kullandı:

(Çin Sahil Güvenlik gemisi) CCG 3104, (Filipin sahil güvenlik gemisi) BRP Suluan'ı yüksek hızla kovalarken, (Filipin) gemisinin sancak kıç tarafından tehlikeli bir manevra yaptı ve bu durum PLA Donanması'na ait savaş gemisiyle çarpışmasına yol açtı. Bu çarpışma, CCG gemisinin başüstü kısmında ciddi hasara neden oldu ve gemiyi seyre elverişsiz hâle getirdi.

Tarriela ayrıca, Filipin gemisinin Çinliler tarafından "su topu" ile hedef alındığını ancak "başarıyla" bundan kaçmayı başardığını belirtti.

Küçük Çin gemisindeki mürettebat üyeleri çarpışmadan hemen önce geminin ön bölümünde görülebiliyordu. Tarriela, "Çarpışma öncesinde ön tarafta bulunan personeli kurtarabildiklerinden emin değiliz. Ama bu personelin durumunun iyi olmasını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Manila, Çinli mürettebatın Filipin gemisinin yardım teklifine "hiçbir zaman yanıt vermediğini" söylüyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
Çanakkale Kepez'de orman yangını! Boğaz tek taraflı trafiğe kapatıldı havalimanında uçuşlar durdu
Başkan Erdoğan'dan 80. yılında BM'ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu'ya sert tepki: "İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir"
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan organize işler! 50 bin €'luk "Mercedes" şantajı, 150 bin $'lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir gözaltı süreci uzatıldı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı
İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...