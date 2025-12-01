Oval Ofis’te Venezuela zirvesi! ABD Başkanı Donald Trump kabineyi topluyor
ABD Başkanı Trump, Venezuela’ya yönelik yeni adımlar için Oval Ofis’te ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geliyor. Toplantıda Rubio, Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine de yer alacak.
ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde Oval Ofis'te Venezuela'ya yönelik atılacak adımlara dair önemli bir görüşme gerçekleştirecek.
Toplantıya, Trump'ın kabinesinden ve ulusal güvenlik ekibinden kilit isimler katılacak. Dışişleri Bakanı Rubio, Savunma Bakanı Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Caine görüşmede hazır bulunacak.
Washington yönetiminin Venezuela konusunda izleyeceği yeni yol haritasının bu toplantıda şekillenmesi bekleniyor.