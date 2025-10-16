Madagaskar'da 2 yıl geçiş dönemi! Darbe lideri Michael Randrianirina cumhurbaşkanı oluyor

Madagaskar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan Albay Michael Randrianirina'nın, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak cuma günü yemin edeceği bildirildi.
DARBE LİDERİ CUMHURBAŞKANI OLARAK YEMİN EDECEK
Yerel basındaki haberlere göre, Randrianirina, "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" sıfatıyla Yüksek Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenecek törende yemin ederek göreve başlayacak.
Tören, ordu tarafından yayımlanan geçici anayasal bildiride belirtilen "yeniden yapılanma sürecinin" başlangıcı olacak.
2 YIL GEÇİŞ SÜRECİ
Randrianirina, 2 yıl sürecek geçiş süreci boyunca kamu düzeninin yeniden tesis edileceği, yeni bir anayasal çerçevenin hazırlanacağı ve seçimlerin organize edilerek yönetimin sivillere devredileceğini bildirmişti.