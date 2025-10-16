Madagaskar'da 2 yıl geçiş dönemi! Darbe lideri Michael Randrianirina cumhurbaşkanı oluyor

Madagaskar'da ordu yönetime el koydu, AA

ELEKTRİK VE SU PROTESTOLARINDAN DARBEYE

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.