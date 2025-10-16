Madagaskar'da 2 yıl geçiş dönemi! Darbe lideri Michael Randrianirina cumhurbaşkanı oluyor

PODCAST CANLI YAYIN

Madagaskar’da askeri darbenin lideri Albay Michael Randrianirina, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak cuma günü yemin edecek. İki yıl sürecek geçiş sürecinde kamu düzeni yeniden tesis edilecek, yeni anayasa hazırlanacak ve seçimlerle yönetim sivillere devredilecek.

Madagaskar'da askeri darbenin ardından yönetimi devralan Albay Michael Randrianirina'nın, geçiş dönemi cumhurbaşkanı olarak cuma günü yemin edeceği bildirildi.

DARBE LİDERİ CUMHURBAŞKANI OLARAK YEMİN EDECEK

Yerel basındaki haberlere göre, Randrianirina, "geçiş dönemi cumhurbaşkanı" sıfatıyla Yüksek Anayasa Mahkemesi'nde düzenlenecek törende yemin ederek göreve başlayacak.

Tören, ordu tarafından yayımlanan geçici anayasal bildiride belirtilen "yeniden yapılanma sürecinin" başlangıcı olacak.

2 YIL GEÇİŞ SÜRECİ

Randrianirina, 2 yıl sürecek geçiş süreci boyunca kamu düzeninin yeniden tesis edileceği, yeni bir anayasal çerçevenin hazırlanacağı ve seçimlerin organize edilerek yönetimin sivillere devredileceğini bildirmişti.

ELEKTRİK VE SU PROTESTOLARINDAN DARBEYE

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, 14 Ekim'de sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki askeri birlik, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

Askeri komite, darbenin ardından Ulusal Meclis hariç tüm kurumların askıya alındığını ilan etmişti.

