Kuzey Makedonya'da halk yerel seçim için sandık başında (AA) Kayıtlı 1 milyon 832 bin 415 seçmen, 3 bin 480 seçim merkezinde açılan sandıklarda yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek. Seçimde, yerel yönetimler için 309'u belediye başkanı adayı olmak üzere yaklaşık 10 bin 490 aday yarışacak.