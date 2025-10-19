PODCAST CANLI YAYIN

Kuzey Makedonya'da halk yerel seçim için sandık başında

Kuzey Makedonya’da seçmenler, yeni belediye başkanları ve meclis üyelerini belirlemek üzere sandık başına gitti. Balkan ülkesinde yaklaşık 1,8 milyon seçmen, yerel saatle 19.00’a kadar oy kullanabilecek.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kuzey Makedonya'da halk yerel seçim için sandık başında

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da halkı, yerel seçimler için sandık başına gitti.

Ülkede seçmenler, yeni belediye başkanı ve meclis üyelerini belirlemek üzere yerel saat ile 07.00'den itibaren oylarını kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Kuzey Makedonya'da halk yerel seçim için sandık başında

Kuzey Makedonya'da halk yerel seçim için sandık başında (AA)Kuzey Makedonya'da halk yerel seçim için sandık başında (AA)

Kayıtlı 1 milyon 832 bin 415 seçmen, 3 bin 480 seçim merkezinde açılan sandıklarda yerel saatle 19.00'a kadar oy kullanabilecek.

Seçimde, yerel yönetimler için 309'u belediye başkanı adayı olmak üzere yaklaşık 10 bin 490 aday yarışacak.

Kuzey Makedonya'da halk yerel seçim için sandık başında (AA)Kuzey Makedonya'da halk yerel seçim için sandık başında (AA)

Bugün yapılan seçimde yüzde 50'den fazla oy alamayan adayların bulunduğu belediyelerde, ikinci tur 2 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Yerel seçimlerin 4 yılda bir yapıldığı Kuzey Makedonya'da seçmenler, 81 belediye başkanını ve belediye meclis üyelerini belirleyecek.

Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da yerel seçim için oy kullanma işlemi başladı. (AA)Balkan ülkesi Kuzey Makedonya'da yerel seçim için oy kullanma işlemi başladı. (AA)

Bu yıl 8'incisi düzenlenen yerel seçimler daha önce 1996, 2000, 2005, 2009, 2013, 2017 ve 2021 yıllarında yapıldı.

Türkiye Yüksek Seçim Kurulu'ndan iki kişi olmak üzere 644'ü yabancı ve 807'si yerel toplam 1451 gözlemci akredite edildi.

Ülkede dün, yaşlılar, hapishane, huzurevindeki vatandaşlar oy hakkını kullanmıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak
CHP'li belediyelerde rüşvet ve akraba atamaları skandalı: İmamoğlu ve diğer başkanlar listede
Meteoroloji'den 7 ile sarı kod: Kuvvetli yağış ve sert soğuklar geliyor! İstanbul, Bolu, Sakarya... 5 derece birden düşecek
Memur ve emekliye çifte zam geliyor! Ocak ayında maaşlar yüzde 19.39 artacak
Bir çatışma daha Türkiye öncülüğünde sona erdi! Afganistan ve Pakistan anlaşmaya vardı!
Hedefte Sergen Yalçın var! Beşiktaş - Gençlerbirliği maçı sonrası flaş sözler
Vücudunda uyuşturucu tespit edilen ünlülere yakın takip: 5 yıl denetimde olacaklar
Spor yazarları Cimbom'u değerlendirdi! "Galatasaray bu lige fazla geliyor"
SBK davasında yeni gelişme: 3 kişi tutuklandı
CHP fena yakalandı! İkiyüzlülüğün bu kadarı... Nadir Toprak Elementlerini engellemeye çalıştıkları ortaya çıktı
Bakan Fidan açıkladı: İki devletli çözüm hayata geçerse fiili garantör olma sorumluluğunu almaya hazırız
Hamas Sözcüsü Hazım Kasım: "Hamas Gazze'nin yönetiminde rol almak istemiyor"
Rum basını tarafını belli etti: Tatar’ı hedef aldı, Erhürman’ı övdü
Gazze’ye umut kapısı aralandı: Refah Sınır Kapısı pazartesi günü açılıyor
Huzurlarınızda Leroy Sane! Başakşehir - Galatasaray: 1-2 | MAÇ SONUCU
Bakan Bayraktar’dan CHP’ye Beylikova tepkisi: “Tartışma değil istismar var”
İsrail'in kabusu Türk gücü! Siyonist gazete yazdı: Tel Aviv Ankara’nın rolünü engellemeye çalıştı
Özgür Özel bu kez Amsterdam'da "PES" dedirtti! Türkiye'yi karaladı Başkan Erdoğan'a saldırdı
Gazze’de boş mezar bile kalmadı İsrail hala saldırıya devam ediyor
Mahkemeden CHP 39. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne 'durdurma' talebi! YSK kararını açıkladı