Kefken açıklarında KAIROS ve VIRAT tankerlerine saldırı!

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya'nın Novoroski limanına seyreden 274 metre uzunluğundaki KAIROS isimli tankerde önceki akşam meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı. Yine Karadeniz'in Kastamonu açıklarında VIRAT isimli bir başka tankerin de isabet aldığını belirterek yardım talebinde bulunduğu açıklandı. Türkiye, KAIROS isimli tankerde bulunan 25 kişilik mürettebatı başarılı bir operasyonla sağ olarak kurtardı. VIRAT isimli tankerde bulunan 20 personelin durumunun da iyi olduğu açıklandı. Rus yetkililer, Türkiye'ye teşekkür etti. Saldırıyı üslenen Ukrayna istihbaratı, petrol tankerleri KAIRO ve VIRAT'a düzenlenen saldırının görüntülerini yayınladı. Görüntülerde botun gemiye ilerlediği anlar ve saldırı sonrası gemilerden çıkan yangın anları yer aldı.

