Katy Perry ve Justin Trudeau reklam aşkı mı yaşıyor? Yemekten sonra bir de konserde görüntülendi! Perry'yi en önden dinledi

Trudeau ve Perry, birlikte yemek yerken görüntülendi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"JUSTIN KATY'YLE BULUŞMAK İÇİN CAN ATIYOR"

The Sun'ın belirttiği güvenilir bir kaynağa göre 53 yaşındaki Justin, 40 yaşındaki Katy ile buluşmak için can atıyor. Eski başbakanla birlikte çalışmış bir kaynak The Sun gazetesine "Justin her zaman hoş sohbetlerden hoşlanır ve Katy de onun dikkatini çeken türden bir kadın." şeklinde konuştu.

Orlando Bloom'dan yeni ayrılan Katy Perry, Justin Trudeau ile görüntülendi!

Katy, bu ayın başlarında, dört yaşındaki kızı Daisy Dove'u paylaştığı 48 yaşındaki nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bu arada Justin, 18 yıllık TV sunucusu eşi Sophie Gregoire'dan 2023'te ayrıldı.