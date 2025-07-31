Katy Perry ve Justin Trudeau reklam aşkı mı yaşıyor? Yemekten sonra bir de konserde görüntülendi! Perry'yi en önden dinledi

Trudeau ve Perry, birlikte yemek yerken görüntülendi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YAKINDA TEKRAR GÖRÜŞECEKLER

Kaynak Trudeau hakkında ayrıca şu ifadeleri kullandı

Bir süredir bekar ve Katy'yi tanımaktan keyif alıyor. Kişiliğini beğeniyor. Şu ana kadar çok iyi anlaşıyorlar. Yakında tekrar görüşecekler.

KATY'NİN YILDIZI SÖNDÜ JUSTIN KOLTUKTAN KOVULDU

Kaynak, Katy'nin, ocak ayında partisinin içinden gelen baskılar sonucu istifa eden eski başbakan için "taze bir nefes" olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak Justin ve Katy'nin şaşırtıcı derecede çok ortak noktası var. Geçen yıl, Perry'nin yeni albümü 143, eleştiri toplama sitesi Metacritic'te şimdiye kadar en düşük puanı alan albüm oldu ve eleştirmenler onu "sıkıcı" ve "pop çöpü" olarak nitelendirdi. Nisan ayında Blue Origin uzay aracına binen Perry, yeryüzüne döndükten sonra yaptıklarıyla alay konusu oldu. Trudeau ise bilindiği üzere partisinin baskısıyla başbakanlıktan ayrıldı.