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Katy Perry ve Justin Trudeau reklam aşkı mı yaşıyor? Yemekten sonra bir de konserde görüntülendi! Perry'yi en önden dinledi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ile Kanada’nın eski Başbakanı Justin Trudeau reklam aşkı mı yaşıyor? Kanada’nın Montreal kentinde baş başa romantik bir yemek yiyen ikili aşk iddialarıyla gündeme bomba gibi düştü. Trudeau aşk dedikodularından kısa süre sonra Kanada'da gerçekleşen ve biletleri tükenen "Lifetimes" konserinde en ön sırada görüldü. Yeni gündem ise yıldızı sönen Katy Perry ve partisi tarafından başbakanlığı bırakmaya zorlanan Justin Trudeau’nun reklam aşkı yaşadığı iddiası.

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Katy Perry ve Justin Trudeau reklam aşkı mı yaşıyor? Yemekten sonra bir de konserde görüntülendi! Perry'yi en önden dinledi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ile Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau'nun Montreal'de baş başa yemek yerken görüntülenmesinin ardından yorumların ardı arkası kesilmiyor.

Trudeau, Katy Perry konserinde, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrudeau, Katy Perry konserinde, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

TRUDEAU PERRY KONSERİNDE EN ÖNDE

Trudeau, Katy Perry ile aşk dedikodularının ardından Kanada'da gerçekleşen ve biletleri tükenen "Lifetimes" konserinde en ön sırada görüldü.

Katy Perry ve Justin Trudeau reklam aşkı mı?

REKLAM AŞKI MI?

Gündeme bomba gibi düşen romantik yemek görüntülerinin ardından bunun gerçek bir aşk mı yoksa reklam aşkı mı olduğu konuşulmaya başlandı. Pek çok kişi Perry ve Trudeau'nun reklam aşkı yaşadığını düşünüyor.

Trudeau ve Perry, birlikte yemek yerken görüntülendi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrudeau ve Perry, birlikte yemek yerken görüntülendi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

"JUSTIN KATY'YLE BULUŞMAK İÇİN CAN ATIYOR"

The Sun'ın belirttiği güvenilir bir kaynağa göre 53 yaşındaki Justin, 40 yaşındaki Katy ile buluşmak için can atıyor. Eski başbakanla birlikte çalışmış bir kaynak The Sun gazetesine "Justin her zaman hoş sohbetlerden hoşlanır ve Katy de onun dikkatini çeken türden bir kadın." şeklinde konuştu.

Orlando Bloom'dan yeni ayrılan Katy Perry, Justin Trudeau ile görüntülendi!

Katy, bu ayın başlarında, dört yaşındaki kızı Daisy Dove'u paylaştığı 48 yaşındaki nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrıldığını duyurmuştu.

Bu arada Justin, 18 yıllık TV sunucusu eşi Sophie Gregoire'dan 2023'te ayrıldı.

Trudeau ve Perry, birlikte yemek yerken görüntülendi, Takvim.com.tr Ekran GörüntüsüTrudeau ve Perry, birlikte yemek yerken görüntülendi, Takvim.com.tr Ekran Görüntüsü

YAKINDA TEKRAR GÖRÜŞECEKLER

Kaynak Trudeau hakkında ayrıca şu ifadeleri kullandı

Bir süredir bekar ve Katy'yi tanımaktan keyif alıyor. Kişiliğini beğeniyor. Şu ana kadar çok iyi anlaşıyorlar. Yakında tekrar görüşecekler.

KATY'NİN YILDIZI SÖNDÜ JUSTIN KOLTUKTAN KOVULDU

Kaynak, Katy'nin, ocak ayında partisinin içinden gelen baskılar sonucu istifa eden eski başbakan için "taze bir nefes" olduğunu da sözlerine ekledi. Ancak Justin ve Katy'nin şaşırtıcı derecede çok ortak noktası var. Geçen yıl, Perry'nin yeni albümü 143, eleştiri toplama sitesi Metacritic'te şimdiye kadar en düşük puanı alan albüm oldu ve eleştirmenler onu "sıkıcı" ve "pop çöpü" olarak nitelendirdi. Nisan ayında Blue Origin uzay aracına binen Perry, yeryüzüne döndükten sonra yaptıklarıyla alay konusu oldu. Trudeau ise bilindiği üzere partisinin baskısıyla başbakanlıktan ayrıldı.

Yılın bombası Katy Perry Justin Trudeau ilişkisi! Ünlü pop yıldızı eski Kanada Başbakanı ile görüntülendiYılın bombası Katy Perry Justin Trudeau ilişkisi! Ünlü pop yıldızı eski Kanada Başbakanı ile görüntülendi

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