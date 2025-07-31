Katy Perry ve Justin Trudeau reklam aşkı mı yaşıyor? Yemekten sonra bir de konserde görüntülendi! Perry'yi en önden dinledi

Dünyaca ünlü pop yıldızı Katy Perry ile Kanada'nın eski Başbakanı Justin Trudeau'nun Montreal'de baş başa yemek yerken görüntülenmesinin ardından yorumların ardı arkası kesilmiyor.
TRUDEAU PERRY KONSERİNDE EN ÖNDE
Trudeau, Katy Perry ile aşk dedikodularının ardından Kanada'da gerçekleşen ve biletleri tükenen "Lifetimes" konserinde en ön sırada görüldü.Katy Perry ve Justin Trudeau reklam aşkı mı?
REKLAM AŞKI MI?
Gündeme bomba gibi düşen romantik yemek görüntülerinin ardından bunun gerçek bir aşk mı yoksa reklam aşkı mı olduğu konuşulmaya başlandı. Pek çok kişi Perry ve Trudeau'nun reklam aşkı yaşadığını düşünüyor.
"JUSTIN KATY'YLE BULUŞMAK İÇİN CAN ATIYOR"
The Sun'ın belirttiği güvenilir bir kaynağa göre 53 yaşındaki Justin, 40 yaşındaki Katy ile buluşmak için can atıyor. Eski başbakanla birlikte çalışmış bir kaynak The Sun gazetesine "Justin her zaman hoş sohbetlerden hoşlanır ve Katy de onun dikkatini çeken türden bir kadın." şeklinde konuştu.Orlando Bloom'dan yeni ayrılan Katy Perry, Justin Trudeau ile görüntülendi!
Katy, bu ayın başlarında, dört yaşındaki kızı Daisy Dove'u paylaştığı 48 yaşındaki nişanlısı Orlando Bloom'dan ayrıldığını duyurmuştu.
Bu arada Justin, 18 yıllık TV sunucusu eşi Sophie Gregoire'dan 2023'te ayrıldı.