Katar duyurdu: Mısır'da üç diplomat hayatını kaybetti

Katar, Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Emirlik Divanı üyesi üç diplomatını kaybettiğini açıkladı. Katar’ın Kahire Büyükelçiliği, kazada yaşamını yitiren diplomatların Suud bin Sâmir Al Sâni, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir olduğunu duyurdu.

Katar, Mısır'ın Şarm eş-Şeyh kentinde meydana gelen trafik kazasında Katar Emirlik Divanı üyesi üç diplomatın hayatını kaybettiğini duyurdu.

ÜÇ DİPLOMATIN İSİMLERİ AÇIKLANDI

Katar'ın Kahire Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Suud bin Sâmir Al Sâni, Abdullah Ganim el-Hayyarin ve Hasan Cabir el-Cabir isimli diplomatların, görevde bulundukları Şarm eş-Şeyh'te yaşanan trafik kazasında yaşamlarını yitirdiği belirtildi.

Kazada yaralananların Şarm eş-Şeyh'te tedavi altına alındığı, vefat eden diplomatların cenazelerinin bugün Doha'ya getirileceği kaydedildi.

