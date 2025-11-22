İsrail’in yıktığı okulların yerine Gazze’de çadır sınıflar kuruldu
Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı’nda, İsrail’in saldırıları sonucu tamamen yıkılan dört okulun yerine geçici çadır sınıflar kuruldu. Eğitim sürecini yeniden canlandırma çabaları kapsamında onlarca öğrenci harap çadırlarda derslere başlarken, kampın eğitim sorumlusu İbrahim Mahmud, “Devlet okulları tamamen yıkıldı, öğrenciler okulsuz kaldı. Yeni bir arsa bulduk ve sekiz geçici çadır sınıf kurduk” dedi.
