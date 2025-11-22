PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’in yıktığı okulların yerine Gazze’de çadır sınıflar kuruldu

Gazze Şeridi’nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampı’nda, İsrail’in saldırıları sonucu tamamen yıkılan dört okulun yerine geçici çadır sınıflar kuruldu. Eğitim sürecini yeniden canlandırma çabaları kapsamında onlarca öğrenci harap çadırlarda derslere başlarken, kampın eğitim sorumlusu İbrahim Mahmud, “Devlet okulları tamamen yıkıldı, öğrenciler okulsuz kaldı. Yeni bir arsa bulduk ve sekiz geçici çadır sınıf kurduk” dedi.

Terörıst devlet İsrail, Gazze'deki okulları yerle bir etti. Ateşkes anlaşması her ne kadar ihlal edilse de İsrailli teröristlere inat bir fotoğraf gündem oldu. Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki el-Bureyc Mülteci Kampında, eğitim sürecini kademeli olarak yeniden canlandırma çabaları kapsamında onlarca Filistinli öğrenci harap çadırlarda derslere başladı. Bureyc Kampı Eğitim Sorumlusu İbrahim Mahmud, İsrail tarafından yıkılan dört okulun yerine kullanılmak üzere alternatif bir arsa temin edebildiklerini belirterek, "Devlet okulları tamamen yıkıldı, öğrenciler okulsuz kaldı. Şimdi bir arsa bulabildik ve sekiz geçici çadır sınıf kurduk" dedi.

