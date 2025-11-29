İsrail’in Beyt Cin saldırısında çoğu kadın ve çocuk 13 sivil öldürüldü
Suriye Dışişleri, İsrail güçlerinin Şam kırsalındaki Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişinin katledildiğini, saldırının kasıtlı bir savaş suçu niteliği taşıdığını açıkladı. Yoğun bombardımanın büyük çaplı sivil kaybına ve kitlesel yerinden edilmeye yol açtığı belirtildi.
Terörist devlet İsrail, Suriye'nin güneyinde Şam kırsalı ili Katana bölgesine bağlı Beyt Cin köyüne düzenlediği baskında ikisi çocuk ikisi kadın olmak üzere 13 kişiyi katletti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin bölgedeki hedeflerine ulaşamamasının ardından kasıtlı ve geniş çaplı bir savaş suçu işlediği vurgulandı. Saldırının çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesine neden olduğu, yoğun bombardımanın ise büyük çaplı bir kitlesel yerinden edilme durumuna yol açtığı kaydedildi.