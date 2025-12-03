İsrail'e bir ambargo da Guinness'ten! Rekor başvuruları reddedildi iddiası

PODCAST CANLI YAYIN

İsrail medyası Guinness Rekorları Ofisi'nin, Tel Aviv'in başvurusunu reddettiğini iddia etti. İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkede böbrek bağışını teşvik eden Yaşam Hediyesi (Matnat Chaim) adlı kuruluşun "rekor denemesi" için Guinness Rekorları Ofisi'ne yaptığı başvuru "siyasi nedenlerle" iptal edildi.

İsrail'e bir ambargo da Guinness'ten geldi. Guinnes Dünya Rekorları'nın (GWR) İsrail'i boykot etme ve ülkeden rekor başvurusu kabul etmeme kararı aldığı öne sürüldü.

İSRAİL'İN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, ülkede böbrek bağışını teşvik eden Yaşam Hediyesi (Matnat Chaim) adlı kuruluşun "rekor denemesi" için Guinness Rekorları Ofisi'ne yaptığı başvuru "siyasi nedenlerle" iptal edildi.

Kudüs'te 2 bin gönüllü donörü bir araya getirecek etkinliğin Dünya Rekorları Kitabı'na kaydı için yapılan başvuru reddedildi.

Birkaç yıl önce başlayan başvuru süreci çerçevesinde Yaşam Hediyesi'nin Guinness Dünya Rekorları Ofisi'ne yüzlerce dolar ödediği de öne sürüldü.

İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları Ofisi'den "Şu an için İsrail'den gelen rekor başvurularını kabul etmedikleri" yönünde bir e-posta aldığı bildirilen İsrailli kuruluşun, kararın nedenini öğrenmeye çalıştığı bildirildi.

Yaşam Hediyesi Başkanı Rachel Heber ise "Guinness'in tüm tıp dünyasını hayrete düşüren İsrail'in bu başarısını kayda almayı reddetmesi kabul edilemez." ifadesiyle karara tepki gösterdi.

İSRAİL'E DÜNYA ÇAPINDA BOYKOT

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırıma varan saldırıları nedeniyle İsrail'e karşı uluslararası boykot çağrıları giderek artıyor.

Ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdüren İsrail, son iki yılda düzenlediği saldırılarda 70 binden fazla Filsitinliyi öldürürken çoğunluğu kadın ve çocuk, 170 binden fazla kişiyi yaraladı.

