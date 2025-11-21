PODCAST CANLI YAYIN

İsrail’e bininci askeri nakliye uçağı indi

Birçok ülkenin Ekim 2023’ten bu yana İsrail’e askeri sevkiyat yaptığı belirtilirken, İsrail Savunma Bakanlığı bininci askeri nakliye uçağının bugün ülkeye indiğini açıkladı. Gazze, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen’e saldırılar düzenleyen İsrail’e toplamda 1000 uçak, yaklaşık 150 deniz aracı ve 120 bin tondan fazla askeri teçhizat, mühimmat, silah sistemi ve koruyucu ekipman gönderildi.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
İsrail’e bininci askeri nakliye uçağı indi

Birçok ülke İsrail'e silah göndermeye devam ediyor. Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'e saldırılar düzenleyen İsrail'e, toplam 1000 uçak ve yaklaşık 150 deniz aracı ile 120 bin tonun üzerinde askeri teçhizat, mühimmat, silah sistemi ve koruyucu ekipman nakledildi. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekim 2023'te başlatılan kapsamlı askeri teçhizat ve silah hava nakliyesi kapsamında bininci uçağın bugün İsrail'e indiği açıklandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu Suç Örgütü hafriyat alanına mafya gibi çöktü: 111 milyarlık vurgun
TAKVİM FETÖ'nün kolejini belgeleriyle ifşa etmişti! Bakan Tekin'den TBMM'de "Gülbahar" gündemi
Türk Telekom
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Beykoz’a telefon! Gençlere hitap etti
İlk kez ortaya çıktı! İşte Böcek ailesinin kaldığı oteli ilaçlayan çalışanın görüntüleri
AK Parti'de "İmralı" komisyonu: "Ziyarete olumlu bakıyoruz oylama olursa olumlu oy vereceğiz"
'TİP'ik provokasyon! Sera Kadıgil'in skandal sözleri sonrası Bakan Yusuf Tekin komisyondan ayrıldı
28 maddelik Ukrayna planı: Trump ve Putin anlaştı iddiasına Kremlin'den yalanlama! Kiev "taslağı aldık" dedi
Gençlere evlilik desteği 250 bin TL'ye çıkıyor! Ne zamandan itibaren geçerli olacak?
Skandal görüntüler ortaya çıktı: İşte Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar! Otel sahibi ve çalışana yakalama kararı
CHP'nin İmralı oyunu deşifre! SÖZCÜ'yü yalanlayıp TAKVİM'i doğruladılar: Önce "hayır" diyecekler sonra komisyonla gidecekler
Kim Milyoner Olmak İster’de gladyatör sorusu yarışmacıyı yaktı!
Vucic de Saraybosna’da insan avına katıldı mı? Soruşturma başlayacak
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Başkan Erdoğan G20 Zirvesi için Güney Afrika'ya gidiyor! Liderlerle bir araya gelecek
Kıbrıs’ta kritik görüşme! Erhürman Rum lidere 10 madde sundu
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'ten bahis açıklaması: "Bir operasyon daha olabilir"
İsrail endişeli! Türkiye 13 yıl aradan sonra Şam’a geri dönüyor
Duhok'ta YPG'ye "IKBY" modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?
Mankenlere taş çıkarır: Bez Bebek'in çocuk yıldızı Elif Ceren Balıkçı bakın şimdi ne halde