İsrail’e bininci askeri nakliye uçağı indi

Birçok ülke İsrail'e silah göndermeye devam ediyor. Ekim 2023'ten bu yana Gazze, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'e saldırılar düzenleyen İsrail'e, toplam 1000 uçak ve yaklaşık 150 deniz aracı ile 120 bin tonun üzerinde askeri teçhizat, mühimmat, silah sistemi ve koruyucu ekipman nakledildi. İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ekim 2023'te başlatılan kapsamlı askeri teçhizat ve silah hava nakliyesi kapsamında bininci uçağın bugün İsrail'e indiği açıklandı.